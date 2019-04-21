Как рисуют украинскую 3D-анимацию: репортаж с самой большой в Украине студии

Чем живет самая большая в Украине мультстудия, или как работать неделю, не выходя из офиса

Студия "Анимаград". На первом этаже «живут» 2D-художники, которые придумывают образы каждого персонажа и каждой локации. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Веселые мультфильмы делаются с серьезным выражением лица. И чем ближе к формату 3D — тем лица серьезнее. Такой вывод я сделала, побывав на самой большой в Украине студии анимации под названием "Анимаград". Именно здесь сделали нашумевший мульт "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" и "Эскимоска", а сейчас заняты производством долгожданной "Мавки".

"Как-то к нам пришла устраиваться на работу барышня. Она была уверена, что с утра все приходят, поют диснеевские песни, а из комнат выпрыгивают зайцы и Микки Маус, — смеется арт-директор Крис Коскинен. — Каково же было ее удивление, когда она поняла, что на самом деле студия анимации — это завод и суровое, малоромантичное производство! А ее основа — это "пятая точка", усидчивость. Вне зависимости, 2D- или 3D-мультфильм, работать над одним проектом приходится целые годы. Да, это интересно. Но сказать, что каждый день здесь праздник — нет. Это кропотливый труд изо дня в день".

"Анимаград" — гигантская мастерская художников, специалистов по 3D-моделированию и пр. Сейчас на студии — около 200 человек.

"В 2012 году нас было не больше 30, уже через год "доросли" до 100 человек и переехали из маленького офиса на студию FILM.UA, — вспоминает Project manager Мария Клаунинг. — Около 100 ребят работают на аутсорсе, причем не только в Киеве, а, например, и в Харькове. У нас были подрядчики из Бразилии, Франции, Польши и даже Индии!".

На сайте студии много вакансий, и создается ощущение, что сюда достаточно легко попасть.

"Вообще мы ищем людей все время, — говорит Крис. — Даем тестовое задание, смотрим, как человек справляется. Вообще 3D-производство в Украине крайне мало развито. Наши люди — самоучки. Их очень мало, и они на вес золота. Мы, как студия, заинтересованы в новых юных дарованиях. Чтобы к нам приходили люди не столько с суперпортфолио, сколько с большим желанием создавать мультфильмы".

Жизнь "Анимаграда" такая же, как и в любом офисе: сотрудники пьют кофе, разговаривают, играют в настольный хоккей для разрядки и отдыха глаз. Другое дело — момент сдачи проекта. В период сдачи "Украденной принцессы" ребята сидели здесь сутками, а жены и друзья привозили им еду. Признались по-секрету: бывало так, что часть коллектива в 3D-департаменте зашла на работу в понедельник, а вышла — в субботу. Работали в три смены, 24 часа в сутки! В таком авральном режиме полгода сдавали ныне знаменитую "Украденную принцессу. Руслан и Людмила".

"Анимаград" создает коммерческое кино ("мейнстрим"), нацеленное на широкую аудиторию — и детей, и взрослых.

"В мейнстрим главное слово всегда за продюсером, и это мировая практика, — говорит Кристиан. — В мире всего несколько режиссеров, которые сами решают, каким будет фильм. Например, таков Хаяо Миядзаки ("Унесенные призраками", "Ходячий замок" – Авт.), который занимается "артовой" 2D-анимацией".

В "Анимаграде" были сильно удивлены, когда я попыталась сравнить их студию с питерской "Мельницей", сделавшей сагу о трех богатырях.

"Это приятное, но не совсем верное сравнение, — говорит арт-директор. — Они занимаются 2D-анимацией, у них чуть другое направление. Скорее "Анимаград" можно сравнить с Wizard ("Снежная королева", "Волки-овцы". — Авт.), которая делает 3D-проекты. Их продюсер и учредитель воспитал свою целую плеяду русских аниматоров и русского кинематографа. "Анимаград" по своей структуре и направлению заточен под западные технологии развития кинематографа. Есть несколько мировых студий 3D-анимации. Мы все друг друга уважаем и поддерживаем, но дорожка у каждого из нас своя".













Мультфильмы: иллюзия из ничего

Главный художник студии "Анимаград", арт-директор Кристиан Коскинен с улыбкой говорит, что его жизненный путь был предопределен еще с детсада, на занятиях по рисунку.

"Я вырос в кинематографической среде, хотя родители и не думали, что в 19 лет я займусь анима­цией, — вспоминает Крис. — Тогда, в 90-х, в Киеве была студия "Борисфен", которая сотрудничала с французской Millimage. Для французов мы были "исполнительным ресурсом", но это позволило вырасти в Украине новым кадрам и создать достаточно яркую школу. В 2005 все это рухнуло. Финансирования не было, аниматоры разъехались в Польшу, РФ, Штаты. В "Анимаград" в 2012 году меня пригласил продюсер Егор Олесов. Он хотел создать фундаментальную студию, которая выйдет на мировой рынок. В итоге так и вышло! Сейчас у нас свой цех художников (около 20). Анимация — коллективное творчество, "яканье" здесь особо не уместно. Да и образ персонажа в процессе его создания может кардинально измениться. К примеру, с 2012 и до 2018-го у образа Людмилы из "Украденной принцессы. Руслан и Людмила" было около 130 эскизов и трансформаций. Разработка каждого 3D-мультфильма занимает 4—5 лет. Создаются тысячи эскизов, из которых мы очень долго выбираем то, что нужно. За годы привыкаешь к тому, что большая часть твоей работы просто уходит в корзину или на полку. Знаете, как утверждался образ Мавки? Продюсеры, режиссеры, художники собирались вместе и месяцами утверждали варианты ее прически! Даже куда какой локон ложится, обсуждали целые фокус-группы. Утвердили прическу — перешли к ее венку на волосах. И по новой: с такими цветами или с другими? У девочек-художниц одно мнение, у режиссера — другое, а по сюжету нужно вообще третье. Хотя последнее слово и "стоп" — за продюсером. Вообще моя работа — прекрасная, она созидательная. Мне интересно из ничего формировать иллюзию. В этом — волшебство. Даже некая магия".

"Мой путь был предопределен"

"Мавка": процесс перехода из 2D в 3D

Первый проект студии "Анимаград" — детский развлекательный 2D-мультсериал "Эскимоска", который разошелся по всему миру. Но широкий круг зрителей заговорил о студии после выхода в кинотеатрах 3D-мультфильма "Украденная принцесса: Руслан и Людмила". Он с большим успехом идет в прокатах за рубежом, а недавно выиграл премию за лучший анимационный фильм рейтинга "Знято в Україні".

"Также мы работали над проектами "Тікі" и "Клуб всезнаек", который в прошлом году получил премию Госкино за лучший образовательный детский проект, — рассказывает Project manager Мария Клаунинг. — Сейчас мы работаем над мультфильмом "Мавка. Лісова пісня": он уже в стадии 3D-производства".

"Эскимоска". Стал первым успешным 2D-проектом студии. Фото: студия "Анимаград"

На первом этаже "Анимаграда" — 2D-производство: там находятся художники, сторибордисты, арт-департамент и руководство. На втором этаже — полностью 3D-производство. Создание проекта начинается "с первого этажа", где рождаются идея, сюжет и персонажи.

"Творческие личности – очень хрупкая субстанция, — говорит руководитель 2D-направления Яна Медведева. – На этапе прорисовки персонажей очень важно подпитывать вдохновение художников".

В "Анимаграде" важны знания базовых основ графики и программ, а вот возраст особого значения не имеет.

"У нас есть специалист, который до 40 лет работал в сфере обслуживания, — говорит Рафаэль Бланко, специалист 3D-направ­ле­ния. — А потом сам изучил программу Maya и сейчас показывает очень высокие результаты. А есть 17-летняя девушка, которая за год изу­чила программы так, что теперь творит чудеса!"

На определенном этапе 3D-аниматорам нужна помощь актеров: они воссоздают нужные движения, мимику и эмоции, что помогает "оживить" персонаж.

"Увы, специальных актеров анимации в нашей стране нет, — говорит Мария. — Сегодня в театре и кино актеров учат микрожестам, передавать эмоции взглядом или придыханием. В анимации это не работает, тут все очень утрировано. Нужно порой просто дурачиться. Мы с большим трудом нашли актеров, которые сумели подстроиться под наши требования. Они для нас — на вес золота".

"Украденная принцесса". Стал хитом новой анимации Украины. Фото: студия "Анимаград"

Сергей Авакян: "Рос на фильмах Джима Керри"

Актер и каскадер 3D-мультфильмов — о походке Черномора, падениях Руслана, трех операциях и подарке судьбы

— Сергей, как получилось, что преподаватель английского стал актером-аниматором и каскадером?

— Вообще, я вырос на фильмах Джима Керри. Его монологи из "Эйс Винтуры" расскажу в любой момент дня и ночи. Мама говорит: "В кого ты — понять не могу, в нашей семье актеров еще не было". А получилось все случайно. Project Mаnаger Ирина Трошкина из Film.ua нашла меня через знакомого, с которым я работал на одном англоязычном проекте. Нужны были актеры, которые говорят по-английски, для анимации Руслана в мультике "Украденная принцесса". А я 7 лет в Греции учил английский в спецшколе и потом 5 лет — в университете в Украине. Параллельно эти 12 лет преподавал, поэтому он для меня родной. Ирина выслала маленькое демо, что нужно делать — ролик аниматора мультфильма "Мадагаскар". Я смотрел недолго, секунд 10, и решил попробовать. Когда мне позвонили, я как раз был в кинотеатре. Посреди фильма встал, тихо сказал героям фильма: "Скоро увидимся на экранах!" и вышел.

— Чем запомнились пробы?

— Ощущением, что словно всегда этим занимался. Хотя на мне была обычная одежда, не приспособленная для резких движений анимации. Но тем было смешнее. Сначала мне показывают базовые движения в лейаутах — нарисованных карандашом фрагментах сюжета. А я уже пытаюсь это исполнить. Записываем даже мои пробы: на них может получиться даже лучше, чем при самой съемке.

— Сложно, наверное, делать эти гипертрофированные движения, прыжки и гримасы?

— Чем сложнее задача, тем интереснее! Вся эта беготня, прыжки и падения на самом деле исполнялись мной и потом переводились в анимационный формат. Момент, когда Русланчик бегает по крышам, падает в окна домов, мы решили снимать не статичной, а динамичной камерой, и не в студии, а на спортплощадке. Я бегал, качался на турникетах, а оператор бегал за мной с камерой. Позже, уже в студии, я предложил прикрепить камеру себе на голову, чтобы ракурсы добавить. Поставили стол, с которого я прыгал, кувыркался, цеплялся за балку на стене. И так — снова и снова, пока не добились нужного результата.

— А близкие как относятся к вашей травмоопасной работе?

— Мама поначалу задавала вопросы: "Ты что, на самом деле с крыши на крышу перепрыгивал???" Теперь она уже знает технологию, смеется. Это моя физиология, я с детства был непоседой. К тому же я малых лет работаю. Если увидели в закадровых сценах, что я где-то с разгона бьюсь об стену, то режиссеры здесь ни при чем — это я так репетирую. Наоборот, ребята часто сами просят: "Сергей, нам уже хватит, больше не надо". Наш руководитель Олег Маламуж — перфекционист. Он очень грамотно подходит к своему делу, четко знает, чего хочет. Он сильно переживает за мое здоровье. За полтора года у меня из-за травм было три операции — то колено, то еще что. Но врачи меня быстро ставят на ноги. Подумаешь, пару раз ударился о стену! Другое дело — реакция окружающих. Для меня она бесценна!

— Какое задание было самым сложным?

— Играть Черномора. Чтобы придумать походку сутулому карлику с посохом, понадобились умения из танцевальной сферы. В итоге, чтобы ее исполнить, я сильно скрючился, а из тела двигались только ноги ниже колена. Ходить в позе Черномора несколько часов оказалось очень непросто. На следующий день была страшная крепатура, плечи горели! Сыграешь роль Черномора — и спортзал уже не нужен. Отыгрывать его эмоции, крики, ор — тоже особый опыт. Кто бы мимо проходил, подумал, что кого-то режут. Ребята из анимационного отдела — невероятно талантливые. Их труд и часы, потраченные за мониторами, стоят особой похвалы.

Процесс. Создать движения, которые будут потом нарисованы. Фото: из архива С. Авакяна

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