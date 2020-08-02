Как себя вести в случае теракта – советы экспертов

В июле Украину всколыхнули новости о нескольких террористических актах. 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками. А 23 июля в Полтаве мужчина угнал автомобиль и захватил в заложники полицейского. К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв среди населения. Как себя вести в случае теракта – об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

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Оказаться в эпицентре ситуации, когда вы невольно стали либо участником, либо объектом совершении теракта просто ужасно. Тем не менее есть определенный алгоритм действий, который поможет сохранить жизнь себе и своим близким.

Так, эксперт ASIS International (организации профессионалов в области безопасности. – Ред.) Артем Рябцов говорит, что в первую очередь нужно попытаться как можно быстрее выбраться из эпицентра экстренной ситуации, не привлекая к себе внимание как преступников, так и правоохранителей, которые могут принять вас за преступника. Но если сбежать не удастся, то лучше всего сделать так, чтобы не привлекать к себе внимание злоумышленника. Если есть возможность спрятаться, то сделать это.

"Если вы не специально подготовленный спецназовец и не уверены в своей победе или в том, что сможете как-то предотвратить преступление или изменить его ход, не нужно вести себя как Брюс Уиллис в "Крепком орешке". Реальность — она другая. И от своих неумелых действий можно как пострадать самому, так и подвергнуть дополнительной опасности других, в т. ч. мешая операции подразделений антитеррора", — советует эксперт.

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко добавляет, что в любом случае нужно исполнять указания тех, кто в данный момент реально контролирует ситуацию: или террористов, или же правоохранителей.

"В большинстве случаев террористов интересуете не вы или ваша жизнь, а информационное пространство. Не нужно проявлять агрессии. Тем более высока вероятность, что к вам он не будет применять насилие, а все закончится добровольной сдачей террориста. Не надо кричать, доказывать свою правоту преступнику. Он уже убежден в собственной правоте. А захват заложников — это эмоциональная ситуация, вы здесь ничего не докажете. Лучше присмотритесь, не ранены ли вы или ваши соседи, и окажите посильную помощь", — говорит Петренко.

Он добавляет, что нужно осмотреться и выбрать безопасное место на случай, если начнется силовой вариант развития ситуации. К слову, поднимать брошенное злоумышленником или кем-то на землю оружие не стоит, поскольку у силовиков не будет времени разбираться, террорист вы или заложник.

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Специалист по исследованиям психического здоровья Development Foundation Марта Пивоваренко рассказала о стратегии поведения во время теракта или взятия заложников при ограблении:

не смотрите пристально в глаза человеку, который взял вас в плен;

долго не спорьте;

не пытайтесь подружиться, выделиться из общей группы, подкупить или иным образом обратить на себя внимание;

отвечайте четко и максимально лаконично на вопрос, достаточно громко чтобы не пришлось вслушиваться;

не делайте резких движений, даже с целью помочь пострадавшему.

"Даже эти общие правила не являются универсальными, и действовать придется исходя из психологии нападающего, его мотивов, массы факторов. Поэтому вам придется максимально наблюдать и изучать ситуацию, чтобы минимизировать вероятность того, что пострадаете вы или другой человек", — подытожила Пивоваренко.

Напомним, ранее эксперты объяснили, почему в Украине начали происходить теракты .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Красная линия": почему в Украине может увеличиться количество терактов и как не стать их жертвой" .

О том, как происходило освобождение заложников в Луцке, смотрите в нашем видео:

Все подробности в спецтеме Спецоперация в Полтаве

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