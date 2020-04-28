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  1. Последние новости Украины

Как снять стресс на карантине: международная компания при поддержке украинских звезд приглашает медитировать

28 апреля, 17:31

Актуально

Снизить нервное напряжение и настроиться на позитивный лад можно с помощью аудиомедитаций онлайн от «Маревен Фуд Европа»

В условиях карантина и изоляции сложно убежать от стрессов. Однако можно снизить их негативное влияние на себя и окружающих. Медитация– один из несложных, но действенных способов снять нервное напряжение и усталость, взять себя в руки, очистить сознание от негативных мыслей, унять тревогу и просто поднять настроение. Физические упражнения и техники расслабления помогут сохранить спокойствие и защитить здоровье в период домашней изоляции, считают во Всемирной организации здравоохранения.

Напряжение локдауна с помощью практик снимают мировые селибрити и – помогают в этом медикам, которые находятся на переднем плане борьбы с COVID-19. Певец Джастин Бибер медитирует и пишет музыку, создатель Twitter Джек Дорси принимает холодные ванны и два раза в день медитирует, обладательница "Оскара 2020" актриса Лора Дерн практикует техники расслабления вместе с сыном и дочерью, а топ-модель Наоми Кэмпбелл – с группой в приложении. Классик арт-хауса режиссер Дэвид Линч со своим фондом запустил бесплатный курс медитации для врачей, а создатели приложения Headspace открыли медикам бесплатный доступ к своей библиотеке медитаций. Промониторив интернет, мы обнаружили первый сайт медитаций на украинском языке для самоизолированных украинцев и героев этих дней – медицинских работников. "Медитуй! Не стресуй" призывают авторы проекта и предлагают аудиомедитации, которые записали украинские селебрити.

Короткие, не больше 12 минут, базовые дыхательные практики помогут достичь наиболее актуальных целей – снять напряжение, настроиться на бодрое утро или спокойный сон, убрать стресс или избавиться от тревоги. Такие медитации оптимальны для тех, у кого в данный момент нет возможности для полноценной практики. Все что нужно сделать – надеть наушники, принять удобное положение полулежа или сидя. Включить запись. И – следовать за знакомым голосом. Медитации начитали Маричка Падалко, Сергей Бабкин, Павло Зибров, Юрий Горбунов.

Проект #медитуй запущен по инициативе компании "Маревен Фуд Европа". Производитель лапши быстрого приготовления Rollton помогает быстро восстановить силы и душевное равновесие тем, кто дает надежду и уверенность в завтрашнем дне. В коллаборации с электронной медицинской системой helsi.me компания поддерживает более 700 медработников в 12 клиниках страны в самых напряженных по заболеваемости населенных пунктах. За период с 23 по 28 апреля доставлено почти 37 тысяч упаковок лапши быстрого приготовления и супов для врачей на смене в больницы Киева, Тернополя, Черновцов и области, а также в больницу Белой Церкви, где расположен завод компании. Ну а слегка расслабиться и снять стресс в перерыве на обед медикам поможет сайт с медитациями.

Компания всегда участвует в социальных инициативах, в частности, в своем городе – в Белой Церкви. С начала карантина в Территориальный центр предоставления социальных услуг было передано более 2000 наборов с продукцией Rollton для горожан, которые не могут сами купить продукты. В белоцерковскую горбольницу помимо продуктовых наборов переданы медицинские товары украинского производства – перчатки, маски и экспресс-тесты.

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