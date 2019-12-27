Как составить праздничный бюджет, чтобы успеть сэкономить деньги к праздникам

Трезво оценивайте свои возможности, чтобы не начать 2020 год с дырой в бюджете

Новогодние праздники начинаются 25 декабря и длятся до 7 января. На этот период выпадает сам Новый год и празднование Рождества по юлианскому или григорианскому календарю. Оба праздника следуют практически друг за другом, поэтому на них уходит много денег. Трезво оценивайте свои возможности, чтобы не начать 2020 год с дырой в бюджете.

Сколько украинцы тратят на каждый праздник

Отмечать зимние праздники с подарками и столами, заполненными едой, часть традиций. За период новогодних праздников украинец может легко потратить несколько своих месячных зарплат.

Чтобы составить праздничный бюджет, посмотрим, во сколько они обошлись в прошлом году.

Если вам будут нужны дополнительные средства, вы можете взять первый кредит под 0% перед праздником, а вернуть после получения зарплаты.

Новый Год

В Новый год две статьи расходов:

Праздничный стол

Новогодние подарки

Праздничный стол

По данным национального научного центра "Института аграрной экономики", стоимость стола в 2019 году составляла в среднем 1535 гривен без учета деликатесов. С добавлением икры и рыбы цена поднималась до 2157 гривен.

По прогнозам, в 2020 году стоимость продуктов поднимется на 7% из-за инфляции, а значит придется заплатить 1642 и 2308 гривен соответственно. Гривна продолжает укрепляться, но цены в валюте еще не догнали 2014-й год.

Что интересно — подорожали недорогие продукты: хлеб и овощи. А вот если у вас на столе от 80% продуктов импортные, то он может даже подешеветь, за счет укрепления национальной валюты.

Подарки

Много денег уходит на подарки детям, родственникам и друзьям. Опрос компании Picodi показал, что более половины украинцев готовы потратить на подарки до 1500 гривен.

Эти деньги пойдут на покупку:

Аксессуаров

Одежды

Игрушек

Сладостей

Рождество

Праздничный стол накрывают еще вечером 6 января — на ужин последнего дня поста готовят 12 постных блюд. Традиционный постный ужин для семьи из 4 человек обойдется в среднем в 800 гривен.

Но на само Рождество, 7 января, принято устраивать пышное застолье. Семья отмечает конец поста и стол обильно накрывают мясом, ставят спиртное, сладости и жирную пищу. Это поднимает стоимость праздника в два-три раза — приготовьтесь потратить 1600-2500 гривен.

Суммарная стоимость праздников

В среднем семья тратит 6400 гривен на оба праздника. Это 60% средней зарплаты и является солидными затратами для большинства украинцев.

Почему нужно заранее распределять затраты

Высокая стоимость праздников приводит к перерасходу денег. Семьи хотят отметить их как можно лучше, и тратят все свои сбережения — не лучшее решение в самом начале года.

Заранее составив праздничный бюджет, вы распределяете деньги так, чтобы праздники прошли ярко и без удара по кошельку.

Если вам для Нового года необходима определенная сумма денег, то вы можете взять первый заем под 0%, а вернуть после праздников.

Составляем бюджет

В первую очередь определите количество денег, которые готовы потратить.

Допустим, в семье работают оба взрослых, и вы можете выделить на празднование 7000 гривен.

На подарки заложим 2000 гривен — для расширения выбора.

Еще по 4000 потратим на продукты для Нового года и Рождества. По 2000 на каждый праздник.

Суммарно получается 6000 гривен.

Оставшуюся 1000 мы заложим на случай непредвиденных трат. Это позволит быть гибче и не пострадать от перерасхода средств.

С таким распределением денег мы сможем и поесть вкусно, и сделать приятные подарки.

Что делать при выходе за рамки бюджета

Новогодние праздники занимают в культуре особое место. Важно сделать их запоминающимися. Для этого семьям часто требуется больше денег, чем выделено.

Как быть в такой ситуации? Разумно ли тратить больше, чем есть?

Для родных, друзей и детей важно насыщенно отметить праздники, ведь с этих эмоций начинается новый год. Поэтому небольшой выход за рамки бюджета не является чем-то плохим.

Для такой ситуации закладывайте дополнительно 10-15% сверх рассчитанных затрат на еду и подарки.

Но когда их не хватает, то привлекают дополнительные средства. И новогодние приметы запрещают брать деньги в долг у родственников и друзей — чтобы ненароком не испортить удачу и отношение с ними в начале года. Если вам нужны деньги, то возьмите кредит в "БыстроЗайм" — первый заем под 0%.

Эти средства помогут в организации праздников и не нанесут удара по кошельку. Ведь деньги выдаются без процентов. При возвращении в срок, вернете ровно столько, сколько взяли — без переплат.

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