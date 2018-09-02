Как создается вакцина от гриппа, которой прививают в Украине: репортаж с французского завода

Скоро осень, а значит, жди похолодания, а за ним и традиционного сезона простуды и гриппа. Эпидсезон в Украине обычно стартует примерно в ноябре, а врачи советуют прививаться от гриппа за пару месяцев до эпидемии. Соответственно, озаботиться этим вопросом пора уже сейчас. И тут возникает почти шекспировская дилемма: вакцинироваться или нет. Врачи и ученые приводят немало аргументов "за", но значительная часть людей все еще относится к процедуре с недоверием. "Сегодня" отправилась во Францию, чтобы своими глазами увидеть, как производят вакцины от гриппа, которыми прививают украинцев, и узнать все о них.

В промышленной зоне французской коммуны Валь-де-Рой, в 30 км от Руана, находятся производственные мощности компаний-гигантов разных отраслей, в том числе завод Sanofi Pasteur — самой крупной в мире компании, занимающейся вакцинами для людей. Он входит в число 12 заводов Sanofi по всему миру, которые ежегодно производят более 1 млрд вакцин для 190 стран. Кстати, каждую минуту в мире сделанные прививки спасают пять человеческих жизней, а ежегодно, по данным ВОЗ, эта цифра превышает 3 млн!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Минздрав предупредил украинцев о трех штаммах гриппа в новом эпидсезоне

Тем не менее тут, на 30 гектарах в северной Франции, специализируются на препаратах четырех видов: от полиомелита, бешенства, желтой лихорадки и гриппа. В каждой из таких вакцин — от 1 до 9 антигенов, потому производство может занимать от 7 до 36 месяцев. На производство препарата от гриппа, к примеру, уходит минимальный срок — чуть больше полугода.

При входе на производственные мощности надо надеть халат с бахилами в специальной стерильной зоне и помыть руки.

"Обязательно надевайте очки, выключите телефоны, чтобы не создавать помехи технике, и ходите только по пешеходным переходам", — инструктирует нас директор завода Филипп Иванес сразу на входе в зону розлива и упаковки.

Мы попали именно на эту стадию производства антигриппозной вакцины — к сентябрю готовые шприцы уже должны поступить в продажу (см. инфографику). Разливают вакцину из огромных герметичных бочек.

"В них препарат может храниться не более месяца, потому наши сотрудники работают в три смены. Но чтобы у нас работать, нужно пройти дополнительное полугодичное обучение", — говорит Иванес.

Павильоны, подобно автобанам, поделены на условные тротуары для сотрудников и дорогу для погрузчиков. В большей части помещений работа проходит при температуре +5, потому работники на складе и в центре дистрибьюции трудятся в куртках и сапогах.

"Возьмите флисовую кофту с вешалки, — предлагает Иванес. — При такой температуре вакцина от гриппа может безопасно храниться. А для вакцины от полиомелита температура и вовсе составляет –20. До момента отправки заказчику каждая партия проходит от 100 до 1000 тестов на качество".

Вакцинация: мифы, риски и флу-шопы

Всего существует три типа вирусов гриппа человека (А, В и С), у которых, в свою очередь, есть много подвидов (штаммов). Например, на эту зиму ВОЗ прогнозирует для нашего полушария циркуляцию вирусов типа А — "Мичиган" (H1N1) и "Сингапур" (H3N2), а также типов В — "Колорадо", "Виктория", "Пхукет" и "Ямагата".

Под ударом — прежде всего "группа риска": дети до 6 лет, беременные, пожилые люди в возрасте 65+, работники медсферы и люди с хроническими заболеваниями (диабетики, астматики, сердечники).

Ежегодно, только по официальной статистике, в Украине гриппом болеют около 5 млн наших соотечественников. При этом уровень вакцинации у нас оставляет желать лучшего: в прошлом году сделали прививки лишь 0,5% от всего населения страны и около 1,3% — из группы риска (166 тыс. из 12,5 млн). Для сравнения: в Великобритании и Нидерландах привиты 70% из групп риска, в Португалии — 60—65%. А вот в Чехии — всего 25%. Эксперты говорят, что даже такого уровня недостаточно (позитивным показателем считается 70%+), и основная проблема во многих странах — побудить людей приходить за прививкой ежегодно: "Кроме США и Британии, в мире еще всего пару стран, в которых уровень вакцинации от гриппа по-настоящему высокий. В США вакцины сделали доступными для покупки в аптеках: когда начинается сезон гриппа, на них вывешивают огромные таблички: "Вакцину можно купить тут". Еще в сети супермаркетов есть специальные магазины — флу-шопы.

"Это идеальное напоминание взрослым о необходимости сделать прививку", — говорит глава медицинского направления Sanofi Pasteur доктор Су-Пеинг Нг. — А вот во многих других странах меньше 2% населения привиты от гриппа. Проблема в том, что люди думают: грипп — это всего лишь простуда. А еще есть миф, что прививка все равно не предотвратит заболевание или даже наоборот — заразит гриппом. Все эти заблуждения приводят к отказу людей от вакцин. А между прочим, ежегодное количество смертей от гриппа можно сравнить с ежегодным количеством ДТП. Люди боятся попасть в аварию, но не боятся умереть от гриппа".

Еще один факт о гриппе: в отличие от других вирусных болезней, его нельзя полностью остановить, а можно только максимально изолировать из-за того, что переносчиками являются еще и животные. Среди людей же очагом распространения являются дети — именно потому важно в первую очередь привить их.

"Вакцинация раз в год должна быть привычной вещью и стать частью здорового образа жизни. Но родители из-за распространяемой неверной информации переживают о побочных эффектах", — поясняет профессор гигиены и превентивной медицины Пизанского университета Пьер Оуиджи Лопалко.

По словам главы исследовательского центра Sanofi Pasteur Николаса Джексона, шанс возникновения побочных эффектов ничтожно мал:

"Да, иногда у детей бывает жар, иногда возникают покраснения на месте укола. 1—2% людей ощущают слабость или головную боль, которые проходят через пару дней. По-настоящему сильная реакция встречается раз на миллион. Для сравнения: шанс быть пораженным молнией на улице — один на 12 тысяч".

Скрытые плюсы и будущее

Помимо очевидного плюса вакцинации против гриппа — не заболеть, — есть еще и ряд скрытых.

"Делая прививку от гриппа, вы защищаете не только себя, но своих близких, детей, — говорит доктор Розалинд Холлинсворт из отдела глобальных медицинских вопросов в Sanofi Pasteur. — Также вакцина против гриппа снижает уровень смертности не только от пневмонии и хронической обструктивной болезни легких, но и от других распространенных причин смерти у пожилых людей — инсульта, сердечного приступа".

Еще нюанс: поскольку сейчас в мире все больше людей употребляют антибиотики, многие виды вирусов не встречают сопротивления им организмом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Вакцинация в Украине по-новому: что скоро поменяется

"В Канаде исследования показывают: как только страна достигла высокого уровня вакцинации от гриппа, количество рецептов на антибиотики значительно снизилось. Потому что обычно, если у вас респираторное заболевание, вы не знаете, в чем причина, и просто пьете антибиотики", — объясняет доктор СуПеинг Нг.

Что касается будущего, то, по словам Николаса Джексона, в ближайшие 10 лет процесс

создания вакцин будет еще более автоматизирован: