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Как создать YouTube-канал и зарабатывать на нем

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Сегодня, 11:38

Мастер-класс блогера с 13 млн подписчиков

Как создать YouTube-канал и зарабатывать на нем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/208/350/5c9208350e39b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/208/350/5c9208350e39b.jpg Украина Мастер-класс блогера с 13 млн подписчиков

Максим Роговцев создал шесть YouTube-каналов, на которые сейчас в общей сложности подписаны 13 000 000 человек. Если вы тоже хотите научиться блоггерскому ремеслу, стать популярным и зарабатывать на этом хорошие деньги, следующая информация для вас.

Скоро в рамках школы BEST YOUTUBERS, в которой Максим рассказывает, как запускать успешные YouTube-каналы, пройдет бесплатный онлайн мастер-класс по созданию, продвижению и монетизации проектов на YouTube.

Вам стоит посмотреть этот мастер-класс, если вы:

  • Хотите создать YouTube-канал и превратить его в основной источник дохода;

  • Планируете запустить коммерческий медиапроект с командой профессионалов;

  • Решили перезапустить свой текущий YouTube-канал, чтобы набрать больше подписчиков;

  • Уже имеете канал от 10 тыс. подписчиков и хотите стать лидером ниши.

Вот что вы узнаете на мастер-классе:

  • Какие ключевые действия нужно совершить на старте, чтобы стать успешным YouTube-блогером;

  • Как за 4 месяца набрать 1 млн подписчиков (реальный кейс);

  • Кто и почему платит за ролики блогеров. Максим проведет разбор самых прибыльных методов монетизации;

  • Как продвинуть YouTube-канал бесплатно, используя самые эффективные на сегодняшний день инструменты.

Если вы зарегистрируетесь на бесплатный мастер-класс прямо сейчас, получите в подарок пошаговый план по созданию, продвижению и монетизации YouTube-канала.

Что еще нужно знать

У Максима Роговцева сейчас 6 каналов, общее число подписчиков — 13 млн. Самые крупные — на 8,4 млн (Ya — Alisa) и 4,3 млн (Nikol CrazyFamily). Он получил 6 серебряных и 2 золотые кнопки от YouTube.

Обучение в его школе BEST YOUTUBERS прошли уже 450 человек.

Все инструменты и методики подходят для совершенно разных ниш: от детской тематики до образовательной и бизнес.

Также развитие YouTube-канала помогает стать популярнее в Instagram. Например, на канале Ya — Alisa, где главная героиня — дочь Максима Алиса — 8,4 млн подписчиков. За ее профилем в Instagram следуют 530 тыс. человек.

На YouTube-канале дочери Николь — Nikol CrazyFamily — 4,3 млн подписчиков, а в Instagram — 840 тыс.

Хотите стать успешным блогером и зарабатывать на этом серьезные деньги? Регистрируйтесь на бесплатный онлайн мастер-класс Максима Роговцева. Если вы сделаете это прямо сейчас, получите в подарок пошаговый план по созданию, продвижению и монетизации YouTube-канала:

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Тег мастер-класс, YouTube, блогер, YouTube-канал, Максим Роговцев, BEST YOUTUBERS

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