Как создать YouTube-канал и зарабатывать на нем
Мастер-класс блогера с 13 млн подписчиков
Максим Роговцев создал шесть YouTube-каналов, на которые сейчас в общей сложности подписаны 13 000 000 человек. Если вы тоже хотите научиться блоггерскому ремеслу, стать популярным и зарабатывать на этом хорошие деньги, следующая информация для вас.
Скоро в рамках школы BEST YOUTUBERS, в которой Максим рассказывает, как запускать успешные YouTube-каналы, пройдет бесплатный онлайн мастер-класс по созданию, продвижению и монетизации проектов на YouTube.
Вам стоит посмотреть этот мастер-класс, если вы:
Хотите создать YouTube-канал и превратить его в основной источник дохода;
Планируете запустить коммерческий медиапроект с командой профессионалов;
Решили перезапустить свой текущий YouTube-канал, чтобы набрать больше подписчиков;
Уже имеете канал от 10 тыс. подписчиков и хотите стать лидером ниши.
Вот что вы узнаете на мастер-классе:
Какие ключевые действия нужно совершить на старте, чтобы стать успешным YouTube-блогером;
Как за 4 месяца набрать 1 млн подписчиков (реальный кейс);
Кто и почему платит за ролики блогеров. Максим проведет разбор самых прибыльных методов монетизации;
Как продвинуть YouTube-канал бесплатно, используя самые эффективные на сегодняшний день инструменты.
Если вы зарегистрируетесь на бесплатный мастер-класс прямо сейчас, получите в подарок пошаговый план по созданию, продвижению и монетизации YouTube-канала.
Что еще нужно знать
У Максима Роговцева сейчас 6 каналов, общее число подписчиков — 13 млн. Самые крупные — на 8,4 млн (Ya — Alisa) и 4,3 млн (Nikol CrazyFamily). Он получил 6 серебряных и 2 золотые кнопки от YouTube.
Обучение в его школе BEST YOUTUBERS прошли уже 450 человек.
Все инструменты и методики подходят для совершенно разных ниш: от детской тематики до образовательной и бизнес.
Также развитие YouTube-канала помогает стать популярнее в Instagram. Например, на канале Ya — Alisa, где главная героиня — дочь Максима Алиса — 8,4 млн подписчиков. За ее профилем в Instagram следуют 530 тыс. человек.
На YouTube-канале дочери Николь — Nikol CrazyFamily — 4,3 млн подписчиков, а в Instagram — 840 тыс.
Хотите стать успешным блогером и зарабатывать на этом серьезные деньги? Регистрируйтесь на бесплатный онлайн мастер-класс Максима Роговцева. Если вы сделаете это прямо сейчас, получите в подарок пошаговый план по созданию, продвижению и монетизации YouTube-канала:
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