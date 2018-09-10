Как спастись от химического заражения в Крыму: Минздрав дал рекомендации

Врачи объяснили, как людям определить заражение и куда обращаться за помощью

Министерство здравоохранения Украины обнародовало рекомендации жителям оккупированного полуострова, пострадавшим из-за химической катастрофы в Армянске, которые помогут определить заражение и рассказали о помощи на материковой Украине.

Признаки химического отравления

Раздражение глаз, слизистых оболочек, кожи и дыхательных путей;

затруднение дыхания – кашель, выделение мокроты, иногда и с примесью крови, насморк, ощущение сухости в горле, осиплость голоса, носовое кровотечение, боль в груди;

при раздражении слизистой оболочки глаз – покраснение, воспаление, отечность, помутнение роговицы, поражение радужной оболочки глаз;

при острых отравлениях – головная боль, головокружение, общая слабость;

химическое загрязнение также может осложнить хронические заболевания легких, такие как астма и эмфизема.

Общие рекомендации, как не стать жертвой отравления

В помещении:

провести герметизацию помещения: плотно закрыть окна и двери, дымоходы, вентиляционные люки;

входные двери "зашторить", используя любую плотную ткань;

заклеить щели в окнах и стыках рам пленкой, лейкопластырем;

при появлении запаха использовать средства защиты органов дыхания: можно использовать ватно-марлевую повязку смоченную 2% раствором питьевой соды.

На улице:

при необходимости (наличие запаха) защитить органы дыхания средствами индивидуальной защиты;

не находиться в пониженных участках местности – долинах, оврагах и т.д.;

не находиться долго в подвалах и в полуподвальных помещениях;

пытаться находиться на возвышенностях.

В случае обострения химической ситуации выходить из опасной зоны перпендикулярно направлению ветра, а по возвращении домой проветрить помещение, сменить одежду, вымыть открытые части тела с мылом, еду (овощи, фрукты) промыть содовым раствором 2%.

Куда обращаться за помощью

В Министерстве напомнили, что на админгранице с Крымом на КПВВ "Чаплинка" и "Каланчак" круглосуточно дежурят бригады экстренной медицинской помощи. В пунктах пропуска пострадавшие граждане смогут получить информацию о получении дополнительной помощи в связи с экологической ситуацией.

В случае дополнительной необходимо медпомощи, людей будут направлять в медучреждения, а проход гражданами Украины с оккупированного полуострова, пострадавших от химического отравления, будет оформляться в ускоренном порядке.

Как сообщалось, из-за катастрофы в Крыму количество "беженцев" с полуострова увеличивается. Так, по словам начальника пресс-службы херсонского пограничного отряда Ивана Шевцова, на материковую Украину уже выехали 59 человек.

Также стало известно, что в Скадовск отправят почти 2000 человек. "Дети будут учиться в школе и отдыхать с родителями и сопровождающими педагогами. 7 сентября уже отправили 200 человек, 8 сентября – 500 человек", – сообщили в министерстве.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" профессор кафедры неорганической химии ХНУ имени В.Каразина Иван Вьюнник рассказал о масштабах опасности выбросов с "Крымского титана". Он объяснил, что сернистый ангидрид чрезвычайно вреден и убивает все живое.