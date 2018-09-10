Как спастись от химического заражения в Крыму: Минздрав дал рекомендации

Сегодня, 14:19

Врачи объяснили, как людям определить заражение и куда обращаться за помощью

Фото: Facebook/Ruslan Wolf
Фото: Facebook/Ruslan Wolf

Министерство здравоохранения Украины обнародовало рекомендации жителям оккупированного полуострова, пострадавшим из-за химической катастрофы в Армянске, которые помогут определить заражение и рассказали о помощи на материковой Украине.

Признаки химического отравления

  • Раздражение глаз, слизистых оболочек, кожи и дыхательных путей;
  • затруднение дыхания – кашель, выделение мокроты, иногда и с примесью крови, насморк, ощущение сухости в горле, осиплость голоса, носовое кровотечение, боль в груди;
  • при раздражении слизистой оболочки глаз – покраснение, воспаление, отечность, помутнение роговицы, поражение радужной оболочки глаз;
  • при острых отравлениях – головная боль, головокружение, общая слабость;
  • химическое загрязнение также может осложнить хронические заболевания легких, такие как астма и эмфизема.

Общие рекомендации, как не стать жертвой отравления

В помещении:

  • провести герметизацию помещения: плотно закрыть окна и двери, дымоходы, вентиляционные люки;
  • входные двери "зашторить", используя любую плотную ткань;
  • заклеить щели в окнах и стыках рам пленкой, лейкопластырем;
  • при появлении запаха использовать средства защиты органов дыхания: можно использовать ватно-марлевую повязку смоченную 2% раствором питьевой соды.

На улице:

  • при необходимости (наличие запаха) защитить органы дыхания средствами индивидуальной защиты;
  • не находиться в пониженных участках местности – долинах, оврагах и т.д.;
  • не находиться долго в подвалах и в полуподвальных помещениях;
  • пытаться находиться на возвышенностях.

В случае обострения химической ситуации выходить из опасной зоны перпендикулярно направлению ветра, а по возвращении домой проветрить помещение, сменить одежду, вымыть открытые части тела с мылом, еду (овощи, фрукты) промыть содовым раствором 2%.

Куда обращаться за помощью

В Министерстве напомнили, что на админгранице с Крымом на КПВВ "Чаплинка" и "Каланчак" круглосуточно дежурят бригады экстренной медицинской помощи. В пунктах пропуска пострадавшие граждане смогут получить информацию о получении дополнительной помощи в связи с экологической ситуацией.

В случае дополнительной необходимо медпомощи, людей будут направлять в медучреждения, а проход гражданами Украины с оккупированного полуострова, пострадавших от химического отравления, будет оформляться в ускоренном порядке.

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Как сообщалось, из-за катастрофы в Крыму количество "беженцев" с полуострова увеличивается. Так, по словам начальника пресс-службы херсонского пограничного отряда Ивана Шевцова, на материковую Украину уже выехали 59 человек.

Также стало известно, что в Скадовск отправят почти 2000 человек. "Дети будут учиться в школе и отдыхать с родителями и сопровождающими педагогами. 7 сентября уже отправили 200 человек, 8 сентября – 500 человек", – сообщили в министерстве.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" профессор кафедры неорганической химии ХНУ имени В.Каразина Иван Вьюнник рассказал о масштабах опасности выбросов с "Крымского титана". Он объяснил, что сернистый ангидрид чрезвычайно вреден и убивает все живое.
Крым, катастрофа, рекомендации, МОЗ , крымчане

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Источник:

"Сегодня"

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