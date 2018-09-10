Как спастись от химического заражения в Крыму: Минздрав дал рекомендации
Врачи объяснили, как людям определить заражение и куда обращаться за помощью
Министерство здравоохранения Украины обнародовало рекомендации жителям оккупированного полуострова, пострадавшим из-за химической катастрофы в Армянске, которые помогут определить заражение и рассказали о помощи на материковой Украине.
Признаки химического отравления
- Раздражение глаз, слизистых оболочек, кожи и дыхательных путей;
- затруднение дыхания – кашель, выделение мокроты, иногда и с примесью крови, насморк, ощущение сухости в горле, осиплость голоса, носовое кровотечение, боль в груди;
- при раздражении слизистой оболочки глаз – покраснение, воспаление, отечность, помутнение роговицы, поражение радужной оболочки глаз;
- при острых отравлениях – головная боль, головокружение, общая слабость;
- химическое загрязнение также может осложнить хронические заболевания легких, такие как астма и эмфизема.
Общие рекомендации, как не стать жертвой отравления
В помещении:
- провести герметизацию помещения: плотно закрыть окна и двери, дымоходы, вентиляционные люки;
- входные двери "зашторить", используя любую плотную ткань;
- заклеить щели в окнах и стыках рам пленкой, лейкопластырем;
- при появлении запаха использовать средства защиты органов дыхания: можно использовать ватно-марлевую повязку смоченную 2% раствором питьевой соды.
На улице:
- при необходимости (наличие запаха) защитить органы дыхания средствами индивидуальной защиты;
- не находиться в пониженных участках местности – долинах, оврагах и т.д.;
- не находиться долго в подвалах и в полуподвальных помещениях;
- пытаться находиться на возвышенностях.
В случае обострения химической ситуации выходить из опасной зоны перпендикулярно направлению ветра, а по возвращении домой проветрить помещение, сменить одежду, вымыть открытые части тела с мылом, еду (овощи, фрукты) промыть содовым раствором 2%.
Куда обращаться за помощью
В Министерстве напомнили, что на админгранице с Крымом на КПВВ "Чаплинка" и "Каланчак" круглосуточно дежурят бригады экстренной медицинской помощи. В пунктах пропуска пострадавшие граждане смогут получить информацию о получении дополнительной помощи в связи с экологической ситуацией.
В случае дополнительной необходимо медпомощи, людей будут направлять в медучреждения, а проход гражданами Украины с оккупированного полуострова, пострадавших от химического отравления, будет оформляться в ускоренном порядке.
Как сообщалось, из-за катастрофы в Крыму количество "беженцев" с полуострова увеличивается. Так, по словам начальника пресс-службы херсонского пограничного отряда Ивана Шевцова, на материковую Украину уже выехали 59 человек.
Также стало известно, что в Скадовск отправят почти 2000 человек. "Дети будут учиться в школе и отдыхать с родителями и сопровождающими педагогами. 7 сентября уже отправили 200 человек, 8 сентября – 500 человек", – сообщили в министерстве.
Ранее в комментарии сайту "Сегодня" профессор кафедры неорганической химии ХНУ имени В.Каразина Иван Вьюнник рассказал о масштабах опасности выбросов с "Крымского титана". Он объяснил, что сернистый ангидрид чрезвычайно вреден и убивает все живое.
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