Как спецназ РФ в 2014 году захватывал админздания в Крыму: появилось видео

Министерство иностранных дел Украины показало видео с камер наблюдения, как российские военные захватывают административные здания в Крыму во время аннексии полуострова 27 февраля 2014 года. Соответствующее видео опубликовано в twitter ведомства.

В МИД отметили, что российская военная агрессия и сейчас продолжается.

На видео можно увидеть, как российский спецназ врывается в админздания – захвачены были здания Верховного Совета и Совета Министров Крыма в рамках запланированной оккупационной операции.

#ThisDay 27.02.2014: "#Russia'n military aggression against #Ukraine is now in full swing. The admin buildings of the Supreme Council and the Council of Ministers of #Crimea are captured by the Special Forces as a part of the planned occupation operation".#CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/0lM3YJ7XD9