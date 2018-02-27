Как спецназ РФ в 2014 году захватывал админздания в Крыму: появилось видео

Оккупанты на входе в одно из зданий бросили гранату, после чего ворвались внутрь

Министерство иностранных дел Украины показало видео с камер наблюдения, как российские военные захватывают административные здания в Крыму во время аннексии полуострова 27 февраля 2014 года. Соответствующее видео опубликовано в twitter ведомства.

В МИД отметили, что российская военная агрессия и сейчас продолжается.

На видео можно увидеть, как российский спецназ врывается в админздания – захвачены были здания Верховного Совета и Совета Министров Крыма в рамках запланированной оккупационной операции.

#ThisDay 27.02.2014: "#Russia'n military aggression against #Ukraine is now in full swing. The admin buildings of the Supreme Council and the Council of Ministers of #Crimea are captured by the Special Forces as a part of the planned occupation operation".#CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/0lM3YJ7XD9 — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 27 февраля 2018 г.

Напомним, ранее на допросе в суде по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказывал, как Россия начала захват Крыма. Нардеп вспомнил о телефонном звонке, в котором ему сообщили о захвате админзданий.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины назвали три главных инструмента, которые помогут выгнать Россию с полуострова. Также в дипломатическом ведомстве отметили, что Украины продолжает бороться с российской оккупацией.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.