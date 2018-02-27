Как спецназ РФ в 2014 году захватывал админздания в Крыму: появилось видео

Сегодня, 11:51

Оккупанты на входе в одно из зданий бросили гранату, после чего ворвались внутрь

&quot;Зеленные человечки&quot; в Крыму в 2014 году. Фото: архив
"Зеленные человечки" в Крыму в 2014 году. Фото: архив

Министерство иностранных дел Украины показало видео с камер наблюдения, как российские военные захватывают административные здания в Крыму во время аннексии полуострова 27 февраля 2014 года. Соответствующее видео опубликовано в twitter ведомства.

В МИД отметили, что российская военная агрессия и сейчас продолжается.

На видео можно увидеть, как российский спецназ врывается в админздания – захвачены были здания Верховного Совета и Совета Министров Крыма в рамках запланированной оккупационной операции.

Напомним, ранее на допросе в суде по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказывал, как Россия начала захват Крыма. Нардеп вспомнил о телефонном звонке, в котором ему сообщили о захвате админзданий.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины назвали три главных инструмента, которые помогут выгнать Россию с полуострова. Также в дипломатическом ведомстве отметили, что Украины продолжает бороться с российской оккупацией.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
Россия, Крым, спецназ, захват, аннексия, админздания

Вы сейчас просматриваете новость "Как спецназ РФ в 2014 году захватывал админздания в Крыму: появилось видео". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

Фото: molbuk.ua

Стець сорвал свое выступление на тему оккупации Крыма: появилось видео

Сегодня, 10:15

Министру стало плохо во время форума

Украина

Беспилотник США. Фото: twitter.com/CivMilAir

Беспилотник США провел разведку у берегов Крыма и России

Сегодня, 09:21

Американский дрон вылетел с турецкой базы и долетел аж до границ РФ и Грузии
Загрузка...

Крым

Мустафа Джемилев. Фото: avdet.org

Джемилев: Россия превратила оккупированный Крым в военную базу и разместила там ядерное оружие

Сегодня, 01:03

Это уже второй раз лидер крымских татар официально заявляет о ядерном оружии в Крыму

Крым

Крым. Фото: newsader.com

США и Германия сделали четкие заявления по Крыму

Вчера, 19:31

Вашингтон и Берлин не признают незаконную аннексию полуострова
Загрузка...