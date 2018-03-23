Как спецслужбы России ссорят Украину с Польшей: Дещица сообщил детали

Поправка о "преступлениях украинских националистов" в скандальном польском законе об Институте национальной памяти появилась с подачи одного из членов праворадикального движения "Кукиз 15", за которым стоит Москва. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

По его словам, поправка была внесена депутатами движения "Кукиз 15" наспех почти без обсуждения, поэтому и вызвала такой резонанс и критику, в том числе и в польском политикуме.

"Есть мнения о том, что имеются влияния или связи отдельных политиков этого движения с Россией. Но также становится все более и более очевидно, что российские спецслужбы работают и действуют на ухудшение украинско-польских отношений. У нас есть ощущение, что поправки движения "Кукиз 15" в закон об ИНП, которые с правовой точки зрения не вносят абсолютно никакой новизны в деятельность Института национальной политики, собственно имели целью "ударить" по украинцам, показать украинцев в выгодном, в частности, для российской пропаганды, свете", – рассказал дипломат.

Дещица напомнил, что атмосфера, складывающаяся в украинско-польских отношениях, началась не с момента внесения поправок в закон об Институте национальной памяти, а еще несколько лет назад.

"Тогда в Польше началось безнаказанное разрушение украинских мест памяти путем их девастации (от лат. devastatio опустошение, истребление – Ред.) неизвестными, а позже уже и известными лицами. Эти т.н. "неизвестные лица" записывали видеорепортаж фактически с места преступления, и затем эти репортажи сразу появлялись на сайтах, функционирующих во временно оккупированных Луганской или Донецкой областях и связаны с Россией, а затем очень быстро перепечатывались и распространялись российскими СМИ", – говорит Дещица.

По его мнению, очевидно, что они были сделаны по заказу, тут совершенно четкий след российских спецслужб.

"Так же, как и обстрелы польского генконсульства в Луцке (в марте 2017 года – Ред.) – они были сделаны фактически по заказу. Или попытка разрушения памятника венграм, когда была задержана группа лиц, подтвердивших, что работали по заказу. Или организация протестов т.наз "польских граждан" на границе с требованием предоставить им защиту и помощь – они также были сделаны по заказу лицами, работающими с российскими спецслужбами в Украине. Более того, они затем сбежали в Россию и там сидят", – заметил Дещица.

Дипломат считает, что совершено очевидно, что это Россия работает на то, чтобы поссорить Польшу и Украину.

"Более того, российские спецслужбы вербуют польских радикалов для дестабилизации отношений между Украиной и Венгрией, как это имело место с поджогом офиса венгерского меньшинства в Ужгороде. Хорошо, что в польском Сейме начали это обсуждать, и я также думаю, что это будет стимулом для обсуждения этих вопросов и в Верховной Раде. А как результат этих обсуждений должно было бы стать создание специальных групп быстрого реагирования с участием спецслужб Украины и Польши на такого рода провокации с российской стороны", – подытожил Андрей Дещица.

7 февраля 2018 по факту поджога офиса Общества венгерской культуры Закарпатья полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах.

Напомним, ранее полиция сообщила, что оба нападения раскрыты. Организатором поджога здания Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде является житель Приднестровья. По информации главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, трех человек, причастных к нападению 27 февраля, задержали 4 марта – одного в Черкассах, еще двоих в Кропивницком.

Также стало известно, что организаторы пытались привлечь к поджогу венгерского общества закарпатских активистов, однако те отказались. Исполнителей первой попытки поджечь офиса Общества венгерской культуры Закарпатья задержали правоохранительные органы Польши. Двум полякам – членам праворадикальной местной организации – избрали меру пресечения в виде 90 суток содержания под стражей.

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