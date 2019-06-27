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Как страна отметит день Конституции и что закупили власти к празднику

27 июня, 07:19

Большинство городов проведут весьма скромные мероприятия, но есть и любители размаха

Фото: AFP

Завтра Украина отметит 23-ю годовщину со дня принятия Конституции. Что подготовили власти по всей Украине ко Дню Конституции, узнавали "Сегодня" вместе с экспертами аналитической системы по проверке контрагентов YouControl. 

"День Конституции в этом году Украина будет отмечать скромно и без лишнего пафоса. Однако в отдельных крупных городах все же пройдут концерты, флешмобы, будут показаны хореографические постановки. А некоторые населенные пункты к празднику покупают подарки, цветы и открытки на весьма скромные суммы", — таков вердикт аналитиков аналитической системы по проверке контрагентов YouControl. 

Столица

Киевская мэрия за 70 тыс. грн заказала торжество, которое будет проходить возле памятника Пилипу Орлику, создателю первой казацкой Конституции. В этом знаковом месте будут возложены цветы, мероприятие будет сопровождаться песнями в исполнении хора, а территорию оформят декоративными установками с украинскими флагами. А вот Святошинская РГА за 21,7 тыс. грн в парке "Интернациональный" заказала, кроме технического обеспечения мероприятия, еще и концерт с участием народных и заслуженных артистов Украины, а также других коллективов. Причем, согласно договору, ведущий обязательно должен иметь опыт проведения государственных концертных программ.  

Запад

Здесь выделилась Ивано-Франковская область. В облцентре планируется комплекс культурных мероприятий, за который местные власти отдадут 47,8 тыс. грн. В эту сумму входит световое и звуковое оборудование, сцена и даже 300 афиш. А на известном курорте Яремче закупили услуги по проведению концертно-развлекательной программы сразу для двух праздников: Дня молодежи и Дня Конституции. В договоре нет детализации о том, что именно входит в закупку, стоимость которой — 14,8 тыс. грн. 

Днепр

Уже который год подряд масштабами празднования по самым разнообразным поводам удивляет Днепр. Целых 341 тыс. грн потратят местные власти на торжество. В День Конституции в городе можно будет посетить концерт "Мы — Украина", флешмоб "Украина. Государственность. Конституция" и патриотическое мероприятие "Мое Государство. Моя Украина". 
Многие другие города к празднованию подошли менее масштабно. Так, в Сумах (местная Нацполиция) заказали открыток на 1,3 тыс. грн. Васильевский горсовет (Запорожская обл.) приобрел по случаю Дня молодежи и Дня Конституции 100 подарков по 50 грн и четыре по 280 грн. 

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что на День Конституции пустят четыре дополнительных поезда. Рейсы будут осуществляться в разных направлениях.

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Тег закупки, местные власти, День Конституции, YouControl

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АВТОР:

Александр Панченко

Источник:

Сегодня

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