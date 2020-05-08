Парикмахерские, парки и кафе: куда можно будет пойти после ослабления карантина

Дети снова смогут играть на детских площадках, но только в масках и не более чем по двое

Несмотря на продление карантина до 22 мая, с 11 мая ограничительные меры будут ослаблены. Накануне Кабинет министров опубликовал соответствующее постановление. О чем именно идет речь, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Ограничения вернут, если вернется COVID-19

По словам премьера, в правительстве разрабатывают модели восстановления экономики после карантина, но прогнозировать в текущей ситуации очень трудно.

"Все зависит от развития ситуации ... Пока мы рассматриваем 11 мая как столь желанную границу, после которой мы ожидаем получать положительные данные, и жить в более мягком режиме. Но не факт, что так и будет. Сегодня еще никто в мире прогнозировать и предвидеть данные по коронавирусу не научился, все могут только догадываться", - сказал Шмыгаль еще 22 апреля.

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При этом глава правительства признал, что следующие два года мы будем фактически жить в условиях ограничений.

"ВОЗ предполагает, и мы с этим соглашаемся, что следующие два года мы будем жить в условиях противостояния этой болезни и сохранения жизни и здоровья наших людей. Поэтому здесь не должно быть иллюзий, что в мае закончился карантин и мы все вышли и все забыли", – сказал Денис Шмыгаль.

Впрочем, все ограничения могут в любой момент вернуться,если ситуация с эпидемией усугубится, добавил мэр Киева Виталий Кличко.

"Городские власти подготовили план первого этапа выхода из ограничений в столице. Это не снятие ограничений, а их ослабление. Если через неделю-две после их введения мы не увидим динамики заболевания, тогда будем переходить ко второму этапу. Если нет, то ко второму этапу не перейдем. При ухудшении ситуации будем возвращаться к карантину", - сказал мэр.

Можно ходить в парки и на детские площадки

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Так, с 11 мая можно будет посещать парки, скверы, прибрежные зоны, а также детские и спортивные площадки. Разрешена работа торговой сферы и бытового обслуживания украинцев, музеев при условии соблюдения требований индивидуальной защиты.

Непродовольственные магазины тоже разрешат, в том числе в ТРЦ, но в торговых центрах будут закрыты игровые зоны и т.п.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 8 мая

Разрешение на работу получили адвокаты, нотариусы, аудиторы и психологи, "дали добро" на оказание стоматологической помощи.

Разрешается работа заведений общественного питания, но на летних площадках под открытым небом, причем при условии обеспечении дистанции не менее полутора метров между столиками и размещения не более двух клиентов за одним столом без учета детей до 14 лет.

Транспорт пока не запустят

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Не работающими пока останутся кинотеатры и театры. Также не запустят метро и другой общественный транспорт – как городской, так и междугородний. То же касается и поездов с самолетами.

Также с 11 мая не откроются детские садики, школы и университеты, спортзалы и фитнес-центры.

Запрещено проводить массовые мероприятия и собираться группами более двух человек (кроме сопровождения детей). В общественных местах все так же нужно будет находиться в масках и иметь при себе документы.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 8 мая, в Украине 14 195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальный, 2706 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 504 новых случая.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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