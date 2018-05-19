Как свергнуть Путина и вернуть Донбасс и Крым: главные цитаты недели

Экс-командующий Внутренними войсками рассказал, кто отдал приказ стрелять по Майдану, а в России оценили эффективность санкций Запада против Кремля

В США заявляют, что необходимо увеличивать цену, которую России придется заплатить в случае обострения конфликта на Донбассе, в Германии не видят альтернативы политическим и дипломатическим способам урегулирования кризиса, а в России размышляют о том, как добиться краха режима Путина. Главные цитаты уходящей недели – в дайджесте "Сегодня".

Украинцы не смогут вернуть захваченные РФ территории – Волкер

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что украинцы не смогут вернуть себе оккупированные Россией территории.

"Конечно, украинцы не смогут вернуть территорию, уже захваченную Россией. Россия слишком сильна. Но цена следующего наступления для России уже возросла, и будет возрастать еще больше", – рассказал Волкер.

Спецпредставитель США по Украине также выразил надежду на то, что Россия согласится на миротворческую миссию ООН на Донбассе – как на способ положить конец войне. Кроме того, Волкер уверен, что поставки летального оружия Украине поспособствуют установлению мира в регионе.

Что мог иметь в виду Волкер – объяснение военного эксперта

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что в Украине могли неправильно истолковать слова Курта Волкера о том, что якобы оккупированные Россией территории украинцам уже не вернуть.

"Мы неправильно поняли Курта Волкера или максимум, что он хотел сказать, что самостоятельно Украине на сегодня очень сложно вернуть эти территории. А с помощью США у нас есть шанс вернуть их через дипломатический и политический путь. Не через военную конфронтацию", – объяснил Жданов.

Жданов объяснил, что такое высказывание может говорить о новых шагах по урегулированию конфликта на востоке Украины – например, о подготовке проекта резолюции ООН по введению миротворцев на Донбасс.

Меркель о конфликте на Донбассе: Военное решение – не решение

Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что конфликт на востоке Украины не может быть решен военными методами – по ее словам, нужно использовать существующие переговорные каналы.

"Военными средствами это не решить", – отметила канцлер Германии, говоря о ситуации в Донбассе.

По словам Меркель, Германия и Франция "пытаются оживить минские соглашения", однако постоянные "нарушения на контактной линии" являются удручающим фактором.

Как свергнуть режим Путина – объяснил Слава Рабинович

В свою очередь, российский финансист и блогер Слава Рабинович заявил, что оккупированный Россией Крым Украина себе не вернет, пока президентом в РФ будет Владимир Путин.

По его словам, единственный вариант убрать Путина из президентского кресла – это добиваться введения Западом персональных санкций против богатейших людей России, что может сдвинуть урегулирование кризиса на Донбассе и в Крыму с мертвой точки.

"При Путине Крым в Украину не вернется... Я думаю, что кратное расширение (санкционных – Ред.) списков по американскому закону и реальные ежемесячные санкции против сотен человек, наверное, привели бы к концу этого режима. И это самый действенный инструмент с точки зрения эффективности", – рассказал Рабинович.

Он выразил уверенность, что если даже эти меры не свергнут Путина, то, как минимум, его режим будет серьезно подорван. Напомним, новый мощный санкционный удар по "друзьям" Путина США нанесли 6 апреля – под удар попали семь олигархов, 14 компаний и 17 высокопоставленных чиновников РФ. А уже 9 мая США ввели санкции против оборонных структур РФ.

Кто приказал стрелять по Майдану

Экс-командующий Внутренними войсками Украины Станислав Шуляк в ходе дачи показаний в рамках слушания дела о госизмене экс-президента Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева рассказал, что это именно от него исходил приказ открывать огонь по участникам Майдана в феврале 2014 года.

Так, во время допроса в формате видеоконференции, Шуляк заявил, что "никаких команд ни от кого от вышестоящего руководства на применение оружия против протестующих... (он, – Ред.) не получал".

"Я лично отдавал приказ одному из подразделений отряда "Омеги" в случае обнаружении лиц, стреляющих по сотрудникам милиции и Внутренних войск, в частности со стороны консерватории, открывать огонь на поражение без предупреждения", – заявил экс-командующий ВВ.

Шуляк также рассказал, что его подчиненные докладывали, что местность была очень задымлена из-за горящих покрышек, поэтому они якобы не стреляли из-за плохой видимости.

Отметим, в декабре 2017 года бывший нардеп Андрей Сенченко рассказал, что приказ на расстрел Майдана давал именно Шуляк в феврале 2014 года.