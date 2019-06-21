Как танкисты ВСУ метко стрелять учились, опубликованы яркие фото
На полигоне 17-й отбр соревновались бойцы пяти бригад ВСУ
На полигоне 17-й отдельной танковой Криворожской бригады ВСУ прошли соревнования представителей пяти военных формирований.
Об этом пресс-служба 17-й отбр сообщает на своей странице в Facebook.
Танковые экипажи соревновались в меткости стрельбы из танка в движении, а также проходили полосу препятствий.
Танкисты быстро преодолевали колючую проволоку, деревянные конструкции, блиндаж, препятствия из шин, разбирали и собирали автоматы, а также из них метко стреляли, метали гранаты, загружали боекомплект для танка, эвакуировали раненого из танка и оказывали ему первую медицинскую помощь.
Выполнение этих задач выполнялось под выстрелы пулемета холостыми патронами, взрывы свето-шумовых гранат и дымовые завесы. Соревнования проходили в напряженной условно боевой обстановке.
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