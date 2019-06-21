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Как танкисты ВСУ метко стрелять учились, опубликованы яркие фото

21 июня, 04:30

На полигоне 17-й отбр соревновались бойцы пяти бригад ВСУ

На полигоне 17-й отдельной танковой Криворожской бригады ВСУ прошли соревнования представителей пяти военных формирований.

Об этом пресс-служба 17-й отбр сообщает на своей странице в Facebook.

Танковые экипажи соревновались в меткости стрельбы из танка в движении, а также проходили полосу препятствий.

Танкисты быстро преодолевали колючую проволоку, деревянные конструкции, блиндаж, препятствия из шин, разбирали и собирали автоматы, а также из них метко стреляли, метали гранаты, загружали боекомплект для танка, эвакуировали раненого из танка и оказывали ему первую медицинскую помощь.

Выполнение этих задач выполнялось под выстрелы пулемета холостыми патронами, взрывы свето-шумовых гранат и дымовые завесы. Соревнования проходили в напряженной условно боевой обстановке.

Ранее новости "Сегодня" опубликовали фото, как мотопехотная бригада ВСУ водную преграду штурмовала .

Ранее новости "Сегодня" публиковали фото учений бригады ВСУ "Холодный Яр" и писали, как бьют из БМП и выносят раненых с поля боя .

Также сообщалось, что 93-я мехбригада выложила в сети впечатляющее видео, в котором показала готовность украинских военных перейти в наступление.

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Тег ВСУ, учения, маневры, танкисты, 17 бригада

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