Интервью с главным санитарным врачом Виктором Ляшко: "Если брать ретроспективную динамику, мы уже вышли на пик заболеваемости"

/ Фото: Минздрав

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко дал интервью сайту "Сегодня" в воскресенье в девять вечера. В этот момент он еще был на рабочем месте. Выходных у главного санврача сейчас нет и раньше 23:00 здание Минздрава Виктор Ляшко не покидает. Уже в понедельник, когда мы собирались опубликовать интервью, правительство на внеочередном заседании приняло новые решения, продлив карантин до 22 мая. Затем премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что и после этой даты карантин будут продлевать, но с переходом на следующие этапы послабления ограничительных мер. Учитывая высокий уровень неопределенности вокруг заболеваемостью коронавирусной болезнью и ответных карантинных ограничений, мы расспросили главного санврача о тех выводах, которые уже можно сделать по ситуации с COVID-19 в Украине, а также о том, чего можно ожидать, когда запустят транспорт и готова ли Украина ко второй волне заболеваемости. Сразу обозначим, что главный санврач не знает, как долго эпидемия может продолжаться, поскольку вирус новый. Однако в ближайшие недели в Минздраве надеются на спад заболеваемости, и для этого есть веские причины.

"Если брать ретроспективную динамику, то мы уже вышли на пик 17 апреля"

- Что наблюдается по заполненности больниц? Продолжается увеличение заполняемости или уже меньше больных? Возможно, есть тенденции в отдельных областях?

- Число подтвержденных случаев коронавирусной болезни в течение последних двух недель, даже 17 дней, колеблется в пределах 400-550 случаев в день. Пока тенденции к снижению нет. Но с 29 апреля начала увеличиваться заболеваемость в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. Если посмотрим на заболеваемость на 100 тыс. населения, то по-прежнему больше всего случаев в Черновцах, Ивано-Франковске, Тернополе и Ровенской области. Если посмотреть по койкам, то из 11 тыс. больных госпитализировано 3 тыс., а всего мы можем разместить 26 585 больных коронавирусной инфекцией в учреждениях первой волны. На аппаратах искусственной вентиляции легких из этих 3000 госпитализированных – 35 человек, а всего у нас 2000 аппаратов ИВЛ. Наибольшее количество больных на койках в Черновицкой, Ивано-Франковской областях и в Киеве.

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- То есть, тенденции к снижению числа новых выявленных случаев нет, сейчас идет стабильный рост на одном уровне?

- Пика роста нет, то есть мы 17 дней на "плато". Это наша цель, которую мы хотели достичь введением карантина, чтобы не было стремительного роста и балансировать без одномоментной нагрузки и госпитализации больных.

- Но все-таки пик заболеваемости еще ожидается или дальше может быть уменьшение количества новых случаев?

- Мы прогнозировали пик на 14 апреля. По расчетам, у нас могло быть на 14 апреля 41 тыс. больных. Но мы заранее ввели карантин. Если брать ретроспективную динамику и у нас не будет дальше роста, то мы уже вышли на пик 17 апреля. С тех пор мы держимся в промежутке 400-550 случаев и в этом диапазоне мы уже 17 дней.

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- Далее, по логике, количество случаев должно падать?

- Если мы преждевременно не выйдем из карантина, то, в принципе, мы рассчитываем на стабилизацию процесса и постепенное снижение количества случаев коронавирусной болезни. Но мы должны быть на чеку, потому что инфекция новая – мы не знаем, как поведет себя возбудитель. Мы ориентируемся на Польшу, ведь судя по динамике Украина идет так, как идет Польша, но с отставанием на дней 11-14.

- Как долго может продолжаться этот период "плато"?

- Прогнозов достаточно много как у нас, так и в Европейском Союзе. Какой из них сработает, трудно сказать. Мы одна из уникальных стран, поскольку увидели опыт Италии, Испании, Франции и поэтому ввели карантин после первого случая (заболевания). Польша ввела чуть позже и при большем количестве случаев. Но Польша также вышла на "плато" и они находились в такой динамике две недели, потом динамика пошла на снижение. Поэтому у нас плюс-минус также должна намечаться динамика к снижению. Но прогнозы при новой инфекции – вещь, которая может повести себя неожиданно, поэтому мы осторожны с прогнозами.

Об ослаблении карантина и запуске транспорта

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- Что планируется после 11 мая, какие меры будут приниматься дальше, какие будут послабления?

- С 11 мая мы планируем ослабление карантина. У нас есть определенные этапы выхода из карантина, план снятия ограничений. Карантин мы будем ослаблять, но противоэпидемические мероприятия к субъектам хозяйствования, которые будут открываться, будем усиливать. То есть мы будем предлагать им нормы, которые отличаются от обычных санитарно-гигиенических норм в повседневной жизни. Например, парикмахерские. Прием клиентов будет исключительно по предварительной записи: онлайн или по телефону. Одновременно пребывание клиентов в заведении разрешается из расчета не более одного человека на 10 кв. м. площади, но не больше количества работников, непосредственно оказывающих услуги. Нахождение посторонних людей в салонах будет запрещено. Между местами предоставления услуг нужно будет обеспечить дистанцию ​​не менее двух метров. Работники, оказывающие услуги, должны обязательно использовать медицинские маски или респираторы, одноразовые перчатки. После каждого пациента должна проводиться дезинфекция, уборка поверхностей, а также там должно быть проветривание. Ожидание своей очереди должно быть за пределами заведений. Кофе и любые напитки в салонах красоты будут запрещены.

- Кабинет министров фактически расширил первый этап ослабления карантина – добавили часть пунктов второго этапа: летние площадки кафе и ресторанов, заведения бытового обслуживания. Какие для них будут правила работы?

- У нас есть проекты временных рекомендаций. Сейчас завершается их обсуждение с бизнесом, мы собираем предложения и вместе с Минэкономики провели онлайн-конференцию. В результате, мы учтем предложения и утвердим временные рекомендации.

- Почему решили не запускать тренажерные залы, фитнес-центры – они тоже планировались во втором этапе?

- Да, их открытие планируется во втором этапе. Также сейчас уже теплое время года, поэтому можно заниматься на тренажерах под открытым небом. Для тренажерных залов и фитнес-центров наиболее критично – это раздевалки, потому что там невозможно избежать скопления людей.

- Сейчас распространяется информация, что метро заработает в конце июня-начале июля, междугородний транспорт, внутреннее сообщение – в середине лета. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на источники в Офисе президента. Вы можете подтвердить или опровергнуть?

- Открытие общественного транспорта будет зависеть от эпидемической ситуации.

- Ранее вы говорили о возможном объединении нескольких этапов. Есть ли сейчас такие основания?

- На первом этапе объединять сразу несколько этапов – наверное, таких оснований не будет. Например, как фанат, я хотел бы поставить Чемпионат Украины по футболу на первый этап. Но как человек, который занимается эпидемической безопасностью, наверное, он будет в третьем этапе и без зрителей. Мы только взяли контроль над распространением. То есть мы видим стабилизацию количества случаев, но все равно каждый день – это рост. Количество тех, кто выздоровел, еще не превышает количества больных. По факту количество людей, которые одновременно болеют коронавирусной болезнью, у нас все же больше 9000. Этапы мы будем объединять, когда будем видеть резкое снижение количества случаев болезни и когда количество выздоровлений будут превышать количество больных.

- По плану запуск транспорта идет уже после открытия кафе, ресторанов, библиотек, музеев и так далее. Как работники будут добираться на работу? Это определенная несогласованность, которая будет исправлена, или все же необходимо пока оставлять транспорт закрытым?

- Учебные заведения уже открываться не будут. Они открываются только с 1 сентября. Мы будем открывать некоторые из них для проведения ВНО. Общественный транспорт может открыться на третьем этапе. Но мы еще обсуждаем это с бизнесом, поскольку мы понимаем, что открытие любой сферы деятельности требует проезда работников. В то же время мы понимаем, что как только мы запустим транспорт – можем считать, что карантин полностью завершился.

Первый этап может показать проблемы, которые нужно будет решать и как их решать с соблюдением санитарных норм. Бизнес предлагает некоторые вещи, чтобы они могли работать, получать прибыль и придерживаться определенных санитарных норм. Если бизнес сознательно подходит к внедрению санитарных норм, мы только это будем поддерживать. Здесь надо просто искать золотую середину между здоровьем и экономикой и попробовать балансировать именно по этой серединке.

- Ни в одном из этапов не предусмотрен запуск авиасообщения. Когда украинцы теоретически смогут летать?

- Авиасообщение – достаточно большая сфера экономики в Украине, в Европейском Союзе, поэтому решение будет приниматься отдельно и оно должно быть консолидировано с решениями европейских стран. Как только начнут открываться границы, я думаю, будет восстанавливаться и авиасообщение.

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О выходе из карантина отдельных городов и областей

- В правительстве говорили о возможности введения адаптивного карантина. Какие есть планы, как это будет работать и по каким критериям?

- Адаптивный карантин – это смягчение или усиление определенных карантинных мероприятий на отдельной территории. Один из элементов адаптивного карантина мы уже ввели. Правительство по инициативе Минздрава разрешило проведение плановых операций в областях, где заполнено не более 50% коек, отведенных для лечения коронавирусной болезни. В случае заполнения – операции останавливаются. Такая ситуация будет и в дальнейшем.

- Поскольку заболеваемость в различных регионах имеет разную динамику, смогут ли области самостоятельно определять, как выходить из карантина, снимать отдельные ограничения?

- Мое мнение: все эти заявления мэров – это манипуляции и попытка поднять свой политический рейтинг. О смягчении карантина с 11-го числа премьер-министр заявил довольно давно. После этого мы начали говорить об определенных сферах. Сейчас идет игра на том, чтобы выйти на три-четыре дня раньше, чем вся страна. Это попытка собрать политические дивиденды, потому что якобы мэр прислушался к своим предпринимателям и вышел из карантина раньше и это не повлияло на эпидситуацию. Карантин четко устанавливает ограничения и власть не может делать смягчения, она может сделать только условия жестче. Если городские власти делают смягчения – они ​​четко нарушает нормы закона "О защите населения от инфекционных болезней". Относительно экономических убытков из-за карантина и что было бы, если бы у нас не было карантина – то я цифру смогу вскоре озвучить. Пока мы ведем расчеты.

- А как насчет работы "Эпицентра"? Они работали в Киеве и практически во всех областных центрах с начала карантина. В соцсетях есть фото больших скоплений людей в гипермаркетах.

- Давайте внимательно прочитаем все, что прописано в постановлении о карантине. В конце постановления сказано: ответственность за соблюдение требований карантина несут органы местного самоуправления. Если мэр говорит, что "Эпицентр" работает, а малый бизнес не работает, то это вопрос к мэру. Закон "О защите населения от инфекционных болезней" и постановление Кабинета министров Украины уполномочил органы местного самоуправления контролировать соблюдение условий карантин. Вы не найдете ни одного нормативно-правового акта, который позволяет работать определенным центрам или магазинам в условиях карантина. Посмотрите, сколько административных протоколов составила Национальная полиция и сколько административных протоколов за нарушение теми же маркетами составили органы местного самоуправления.

В Украине создадут лабораторию, где будут разрабатывать вакцины

- Ранее вы говорили, что президент готов выделить украинским академикам 1 млн долларов за изобретение лекарства или вакцины. Кто-то заинтересовался этим предложением? Ведутся ли какие-то разработки?

- Нам ответила и Академия наук, и Академия медицинских наук с определенным перечнем проблем, почему они не могут взяться за разработку вакцины против коронавирусной болезни. Например, Академия медицинских наук готова, если у них будет лабораторная база, которая позволит проводить исследования. Еще до начала эпидемии я разговаривал с президентом Академии медицинских наук, а также с директором Института эпидемиологии им. Громашевского. И мы приняли тогда общее решение, что мы построим одну лабораторию на территории Института эпидемиологии, которая будет работать как для практических исследований, которые сейчас проводятся для коронавирусной болезни, так и для научных исследований. Это нам позволит соединить науку и практику. В дальнейшем мы сможем разрабатывать определенные диагностические тест-системы или исследовать эффективность лечения определенных препаратов. Также будет возможность заниматься разработкой иммунобиологических препаратов.

- На сегодня, я так понимаю, нет таких учреждений в Украине, где можно разрабатывать вакцину?

- На сегодня разработка вакцин в Украине не ведется.

- Какие профилактические меры будут оставаться даже после снятия ограничений и как долго?

- Ношение маски, мытье рук, социальная дистанция – будут оставаться с нами долго. В общественном транспорте, заведениях питания будет социальная дистанция, мытье рук антисептиком. Это 100% будет, пока не будет преодолена эпидемия.

- Вы говорили, что Украина может начать масштабную ИФА-диагностику (иммуноферментный анализ). Как это будет реализовываться и когда может начаться?

- Мы движемся в этом направлении, уже сделаны отечественные тест-системы для тестирования. Например, в Сумской и в Черкасской областях уже 92 человека протестированы, у двоих обнаружили высокий титр антител, при этом они не были больны коронавирусной болезнью. Мы планируем расширять тестирование, чтобы в дальнейшем понять, как серологические исследования могут использоваться для сдерживания эпидемии. Сейчас они могут показывать нам чувствительность системы эпиднадзора к выявлению больных коронавирусом. Можно ретроспективно брать какой-то населенный пункт или учреждение здравоохранения, протестировать всех медицинских работников, посмотреть, у кого есть антитела, и сравнить, сколько было обнаружено больных. Затем можно прогнозировать, что нам следует делать, чтобы предотвратить заболеваемости среди медицинских работников. Если в ИФА добавить антиген, сейчас только антитела, тогда можно использовать это для диагностики. Это круто, поскольку наша система здравоохранения имеет оборудование, которое позволяет нам делать миллион тестов в сутки. Сейчас способность ПЦР системы – 10 тыс. в сутки, а планируем расширить до 20-25 тысяч за счет внедрения картриджей, на которых диагностируют туберкулез.

- В Украине очень высокая заболеваемость среди врачей. При этом до сих пор остаются больницы, где обеспеченность средствами индивидуальной защиты ниже 50%, даже есть заведения, где обеспеченность ниже 30%.

- Уровень обеспеченности рассчитывается на стопроцентную загруженность коек для больных COVID-19. Сейчас заведения первой волны загружены пациентами с коронавирусной болезнью менее чем на 10%. Да, я не скажу, что сейчас обеспеченность идеальная, но уже не критическая. На прошлом заседании правительство одобрило предложение Министерства здравоохранения выделить около 2,2 млрд гривен на закупку месячной потребности средств индивидуальной защиты для всех 242 заведений первой волны госпитализации больных. Если мы купим на эту сумму средств индивидуальной защиты, то мы полностью обеспечим всех медицинских работников при максимальной нагрузке заведений.

"Я с самого начала был противником финансирования инфекционных больниц за случай, когда "деньги следуют за пациентом"

- Как сейчас идет восстановление санитарно-эпидемиологической службы в Украине? Есть ли уже в областях санитарные врачи, какие у них полномочия, как они будут контролировать ход эпидемий?

- В условиях эпидемии достаточно трудно заниматься реформированием, развивать что-то новое. Правительство уполномочило меня назначать главных государственных санитарных врачей областей. Мы приняли решение уполномочить функциями главного государственного санитарного врача руководителей лабораторных центров Министерства здравоохранения, которые сегодня исследуют коронавирусную болезнь и проводят эпидемиологические расследование. Мы уполномочили всех за три-четыре дня после того, как получили это право. На этой неделе, если все будет хорошо с эпидситуацией, мы сделаем презентацию нашего видения развития и восстановления службы противоэпидемической защиты нашего государства. Есть несколько вариантов, но их надо обсудить с министром и премьер-министром.

- Какие полномочия будут у главных санитарных врачей в областях?

- Закон им позволяет в период эпидемии инициировать введение ограничительных противоэпидемических мер. То есть они обращаются в органы местного самоуправления, которые должны рассматривать и вводить определенные ограничения, в том числе и для хозяйственной деятельности. Пока ни инспекторских, ни разрешительных функций на областных санитарных врачей не возлагается.

- Эпидемиологи прогнозируют вторую волну заболеваемости, ожидаете ли вы такой вариант? И как медицинская система будет готовиться ко второй волне?

- Подготовка уже проводится. В ближайшее время мы анонсируем изменения в программе медицинских гарантий, которые также будут влиять на подготовку инфекционных отделений. Восстановление системы эпидемиологической защиты в стране – это также один из этапов подготовки возможной второй волны коронавирусной болезни.

- То есть текущий алгоритм финансирования инфекционных отделений будет изменен?

- Я с самого начала был противником финансирования инфекционных больниц за случай, когда "деньги следуют за пациентом". В течение года могут отсутствовать инфекционные болезни, но затем может произойти вспышка той или иной болезни. В таком случае учреждения здравоохранения могут оказаться неготовыми размещать больных. Противоэпидемическая система должна финансироваться в том числе и на готовность к реагированию. Мы должны сознательно тратить немалые деньги на содержание сети учреждений на случай эпидемий, чтобы быть готовыми оказывать помощь больным.

- Общались ли вы с коллегами, специалистами из других стран? Какие настроения есть, что ожидать миру и Украине?

- Мы общаемся постоянно. Европейское региональное бюро ВОЗ каждые 10 дней проводит вебинар для всех министерств здравоохранения. Позавчера ВОЗ проводили заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в сфере общественного здоровья и они решили называть распространение коронавирусной болезни чрезвычайным событием в сфере общественного здоровья. Никаких ограничений не было снято, дали определенные рекомендации как для региональных офисов ВОЗ, так и для развивающихся стран. Все рекомендации у нас учтены в этапах выхода из карантина.

- Возможно, у вас есть оптимистический сценарий, когда мы можем выйти из карантина?

- Об оптимистическом сценарии можно будет говорить, когда мы сможем покинуть здание Министерства здравоохранения до 23:00, хотя бы на выходных. Как только увидите, что в нашем кабинете гаснет свет в 22:00, то это значит, что заболеваемость пошла на снижение и можно что-то ожидать.

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