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Как Украина борется с COVID-19: онлайн-брифинг министра здравоохранения

7 июня, 10:07

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Максим Степанов дал ежедневный брифинг

В Украине растет число инфицированных коронавирусом – за последние сутки в стране зарегистрировали 485 новых случаев заражения. С начала эпидемии COVID-19 инфицировались 26 999 украинцев.

Об этом во время брифинга об эпидемиологической ситуации в стране 7 июня рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Онлайн-трансляцию доклада главы Минздрава смотрите ниже:

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Тем временем в Украине постепенно ослабляют карантинные ограничения. С 5 и 15 июня отменяются очередные ограничения – речь идет о работе кафе и ресторанов, возобновится авиасообщение как внутри страны, так и за границу.

Примечательно, что правительство все еще следует выбранному плану смягчения ограничительных мер, но при условии серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации график может быть изменен.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия инфекция коронавирус брифинг Максим Степанов

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