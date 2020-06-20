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Как Украина борется с COVID-19: онлайн-брифинг министра здравоохранения

20 июня, 10:12

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Максим Степанов дал ежедневный брифинг

В Украине стремительно растет число инфицированных коронавирусом – за последние сутки в стране зарегистрировали 841 новый случай заражения. С начала эпидемии COVID-19 заболели 35 825 украинцев.

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Об этом во время брифинга об эпидемиологической ситуации в стране 20 июня рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Онлайн-трансляцию доклада главы Минздрава смотрите ниже:

Отметим, что в последнее время в Украине увеличился рост количества больных COVID-19. В связи с этим Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 31 июля. Вместе с тем правительство определило, при каких условиях могут быть ужесточены карантинные ограничения.

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Как Украина борется с COVID-19: онлайн-брифинг министра здравоохранения

Ранее на традиционном совещании на Банковой Владимир Зеленский заявил, что Украина прошла первую волну эпидемии без больших потерь и ко второй уже будет более подготовлена.

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Также мы сообщали, что Украина должна стать одной из первых стран, где будут использовать вакцину от коронавируса.

Более детально о перспективах вакцинации от COVID-19 читайте в материале: "Конец пандемии коронавируса: кто разрабатывает вакцину и когда ее ждать".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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