Как Украина борется с COVID-19: онлайн-брифинг министра здравоохранения

В Украине стремительно растет число инфицированных коронавирусом – за последние сутки в стране зарегистрировали 841 новый случай заражения. С начала эпидемии COVID-19 заболели 35 825 украинцев.
Об этом во время брифинга об эпидемиологической ситуации в стране 20 июня рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Онлайн-трансляцию доклада главы Минздрава смотрите ниже:
Отметим, что в последнее время в Украине увеличился рост количества больных COVID-19. В связи с этим Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 31 июля. Вместе с тем правительство определило, при каких условиях могут быть ужесточены карантинные ограничения.
Ранее на традиционном совещании на Банковой Владимир Зеленский заявил, что Украина прошла первую волну эпидемии без больших потерь и ко второй уже будет более подготовлена.
Также мы сообщали, что Украина должна стать одной из первых стран, где будут использовать вакцину от коронавируса.
Более детально о перспективах вакцинации от COVID-19 читайте в материале: "Конец пандемии коронавируса: кто разрабатывает вакцину и когда ее ждать".
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк