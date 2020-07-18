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Как Украина борется с COVID-19: онлайн-брифинг министра здравоохранения

18 июля, 10:15

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Число заболевших в стране уже превысило 58 тысяч

Эпидемия коронавирусной инфекции в последнее время снова ускорила темпы распространения в Украине. За последние сутки в стране зарегистрировали 847 новых случаев заражения. С начала эпидемии COVID-19 заболели 58 111 украинцев.

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Об этом во время брифинга об эпидемиологической ситуации в стране 18 июля рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Онлайн-трансляцию доклада главы Минздрава смотрите ниже:

Ранее сообщалось, что карантин в Украине снова продлят, а страну поделят на четыре зоны. В частности, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление с изменениями в отношении существования карантина в Украине в целом. Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений.

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Также мы писали, что Кабмин одобрил жесткие штрафы за нарушение карантина.

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Кроме того, недавно Украина перешла к новой форме подсчета смертей от коронавируса. Теперь это будут определять только по данным вскрытия.

Добавим, что новую вспышку зафиксировали на курорте в Херсонской области – смотрите видео:

Коронавирус: новая вспышка COVID-19 на курорте Херсонщины

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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