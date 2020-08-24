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Как Украина борется с COVID-19: онлайн-брифинг министра здравоохранения

24 августа, 08:24

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Количество зараженных продолжает стремительно расти

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране.

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Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский поручил Кабмину "мобилизоваться" для предотвращения второй волны коронавируса. Предлагается ужесточить контроль за соблюдением карантина и усилить режим на границе с оккупированным Крымом.

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Также напомним, что в Украине решили пересмотреть зональное деление страны в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 20 августа.

А тем временем медики с опасением ждут "слияния" сезонного гриппа с коронавирусом. В Украину этой осенью придут четыре сезонных штамма вируса гриппа типов А и В, три из них являются обновленными. По словам инфекционистов, COVID-19 может стать агрессивнее в паре с гриппом.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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