Как Украина борется с COVID-19: онлайн-брифинг министра здравоохранения

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране.
Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский поручил Кабмину "мобилизоваться" для предотвращения второй волны коронавируса. Предлагается ужесточить контроль за соблюдением карантина и усилить режим на границе с оккупированным Крымом.
Также напомним, что в Украине решили пересмотреть зональное деление страны в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 20 августа.
А тем временем медики с опасением ждут "слияния" сезонного гриппа с коронавирусом. В Украину этой осенью придут четыре сезонных штамма вируса гриппа типов А и В, три из них являются обновленными. По словам инфекционистов, COVID-19 может стать агрессивнее в паре с гриппом.
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