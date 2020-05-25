Как Украина борется с COVID-19: онлайн-брифинг Минздрава

Эпидемическая ситуация в стране пока не идет на спад

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг, на котором сообщит последние данные по коронавирусной эпидемии в Украине.

Напомним, на утро 24 мая в Украине было 20 986 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 617 летальных, 7 108 пациентов выздоровели. Только за субботу зафиксировано 406 новых случаев заражений. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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Как известно, в Украине снова продлили карантиндо 22 июня. При этом во время действия карантина, начиная с 22 мая, каждые 10 дней будут следовать новые этапы смягчения ограничений. Но это будет зависеть от эпидемической ситуации в каждой конкретной области. Так, с 23 мая начал ходить общественный транспорт, а с сегодняшнего дня должно заработать метро. Как будем ездить в подземке с 25 мая.

А тем временем Максим Степанов отмечал, что за последний месяц в Украине так и не было резкого снижения заболеваемости, наша страна проходит эпидемию в одних и тех же рамках – от 350 до 550 заболевших ежедневно. Он считает, что украинцы еще долго будут применять элементарные средства защиты и социальную дистанцию.

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