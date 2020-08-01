Как Украина борется с COVID-19: онлайн-брифинг Минздрава

В последнее время количество больных растет в среднем на 1000 за сутки

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в стране.

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Напомним, по состоянию на утро 1 августа в Украине было зафиксировано 1172 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, летальных случаев – 16. За пятницу выздоровели 556 человек. Наибольшее количество инфицированных за сутки выявили в Ивано-Франковской области – 123 и во Львовской области – 145.

Как известно, карантин в Украине продлили до 31 августа, однако области поделили на четыре зоны, в которых будут действовать разные ограничения для противодействия коронавирусу. Это "красная", "оранжевая", "желтая" и "зеленая" зоны. Решение о новом "карантинном" делении вступит в силу 3 августа. Степанов озвучил президенту Владимиру Зеленскому причины вспышки коронавируса.

Тем временем Украина продолжает внимательно следить за разработкой вакцин в мире. Президент поручил компетентным органам сделать так, чтобы Украина была одной из первых в очереди на получение лекарства, когда оно будет создано и его начнут продавать. Однако оказалось, что в Украине появился свой препарат против коронавируса. Пациенты, которые принимали препарат, сказали, что чувствуют себя лучше.

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