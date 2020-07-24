Как Украина борется с эпидемией COVID-19: онлайн-брифинг министра Степанова

Эпидемия коронавирусной инфекции в последнее время снова ускорила темпы распространения в Украине. За последние сутки в стране коронавирус диагностировали у 972 человек. С начала эпидемии COVID-19 заболели 62 823 украинца.

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Об этом во время брифинга об эпидемиологической ситуации в стране 24 июля рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Онлайн-трансляцию доклада главы Минздрава смотрите ниже:

Ранее мы сообщали, что в Украине будет продлен карантин до 31 августа. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Также стало известно, что Украину хотят поделить на четыре зоны.

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В частности, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление с изменениями в отношении существования карантина в Украине в целом. Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений.

Также мы писали, что Украина должна стать одной из первых стран, где будут использовать вакцину от коронавируса:

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