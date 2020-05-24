Как Украина борется с эпидемией: онлайн-брифинг министра здравоохранения

В Украине снизилось количество новых зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом – накануне в стране обнаружили 406 заболевших.

Об этом во время брифинга об эпидемиологической ситуации в стране 24 мая сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Онлайн-трансляцию доклада главы Минздрава смотрите ниже:

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Напомним, что накануне сообщили о 432 новых заболевших (из которых 47 – в Киеве), 17 скончавшихся и 344 выздоровевших от COVID-19 за сутки. Среди жертв эпидемии оказался и председатель Кременецкого районного совета в Тернопольской области Владимир Стефанский.

В целом же, в стране насчитывалось 20 580 заразившихся человек, 605 погибших и 6 929 выздоровевших.

При этом в Украине снова продлили карантин. На этот раз не на 10 дней, как в прошлый раз, а на месяц. При этом во время действия карантина, начиная с 22 мая, каждые 10 дней будут следовать новые этапы смягчения ограничений. Но это будет зависеть от эпидемической ситуации в каждой конкретной области.

Подробнее об ослаблении карантинных мер в стране – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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