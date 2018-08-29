Как Украина готовится к Генассамблее ООН: сюрпризы для России и миротворцы на Донбассе

Через три недели в Нью-Йорке начнет свою работу 73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Еще в начале июня нашего постпреда в Организации Владимира Ельченко избрали вице-председателем сессии. Ну и, конечно же, на Генассамблее уже традиционно выступит Петр Порошенко. Его визит в Нью-Йорк запланирован на 24 -27 сентября, а само выступление – на 26 сентября сразу после обеда.

Вчера на заседании пресс-клуба в рамках XIII Совещания руководителей заграничных диппредставительств Владимир Ельченко подробно рассказал, на чем в своем выступлении сосредоточится президент и к каким сюрпризам готовиться Кремлю.

Миротворцы на Донбассе: миссия выполнима?

Ровно через неделю, 5 сентября, будет год, как Россия зарегистрировала в Совбезе свою гибридную резолюцию о развертывании на Донбассе миротворческого контингента ООН, хотя изначально это была украинская инициатива. Но за авторство, когда на кону стоит мир на Донбассе, Киев бороться, естественно не станет. Правда, когда раскрылись детали российского предложения, все поняли, что ситуация зашла в очередной тупик.

В статье "Миротворцы на Донбассе: когда решится вопрос, и какие страны могут отправить своих военных" сайт "Сегодня" подробно описывал проблему с российской резолюцией. Пока Россия не отступилась от своих требований: миротворцы в их понимании – это охранники СММ ОБСЕ лишь на линии разграничения.

По словам Владимира Ельченко, у Украины здесь были и будут красные линии, которые мы никогда не перейдем: это и разворачивание миссии не только вдоль линии разграничения, как этого хочет Россия, а по всей оккупированной территории, начиная от государственной границы между Украиной и РФ; это и абсолютная неприемлемость участия в будущей операции российского, военного персонала СНГ или же ОДКБ; это и возвращение Украине контроля над границей – и только после этого мы сможем говорить о выборах.

"Нам нужно как можно больше иностранных гостей возить на Донбасс. Сидеть за столом Совбеза ООН, проводить консультации и говорить красивыми словами и фразами, что вот нужно сначала там выборы провести… Поезжайте и посмотрите, что там происходит. У меня уже давно есть идея, чтобы делегация Совбеза приехала на Донбасс. Для этого, к сожалению, также нужно решение Совбеза, и опять-таки Россия его заблокирует. Если нам не удается завезти туда официальную делегацию Совета безопасности с мандатом, будем приглашать отдельных членов делегаций", – рассказал посол.

Но работа по миротворцам на площадке Нью-Йорка невозможна, пока в Нормандском формате не примут политическое решение о появлении на Донбассе настоящей миссии "голубых касок" с надежным мандатом. Это также зависит и от прогресса на треке Сурков-Волкер. Спецпредставитель Госдепа приедет в Украину 13-16 сентября. По опыту предыдущих визитов Курта Волкера можно предположить, что после он встретится с помощником российского президента Владиславом Сурковым. Но тут все зависит от позиции Москвы и ее желания пойти на уступки.

В статье "Условия размена: почему Москва решила не проводить "выборы" в ОРДЛО" сайт "Сегодня" писал, что согласившись на встречу лидеров Нормандского формата в Париже в ближайшее время, где главным вопросом переговоров будут именно миротворцы, россияне могут пойти на такой компромисс: отойти от своей нынешней линии размещения миротворцев только на линии разграничения и предложить международную администрацию – это переходной порядок – такая себе боснийская модель.

Но даже если Москва не заблокирует в Совбезе решение о развертывании на Донбассе нормальной миротворческой миссии с надежным мандатом, на фактическое появление там "голубых касок" уйдет минимум год.

"Понятно, что за неделю миссия не урегулирует ситуацию. Учитывая, что от принятия решения до уже физического развертывания миссии пройдет полгода-год (а мы все слышали о цифре 20-40 тыс миротворцев, но я не военный, не могу сказать, сколько это будет), к сожалению, все это будет не скоро", – сказал Владимир Ельченко.

Резолюция по Крыму: что нового

В своем выступлении на Генассамблее Петр Порошенко обязательно поднимет вопрос Голодомора – в этом году исполняется 85 лет этой трагедии. Поэтому украинская делегация попытается принять во время этой сессии специальную декларацию Генассамблеи ООН, посвященную Голодомору.

Владимир Ельченко говорит, что россиян на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ждет несколько очень неприятных сюрпризов и по Крыму, и по Донбассу, и по милитаризации Крыма – это будет новая инициатива. В третий раз будет приниматься очередная крымская резолюция, положения которой из года в год усиливаются. Постпред Украины в ООН подчеркивает, что в крымской резолюции впервые (и это, кстати, единственный документ Генассамблеи и всех международных организаций в мире) Россия прямо названа агрессором и оккупантом – этого нет ни в одном другом решении. И, по его словам, не было бы этой резолюции Генассамблеи, не было бы и позитивных для нас решений Международного суда ООН, хоть они еще и промежуточные.

"В резолюции этого года будет несколько новых элементов. Главный из них – вопрос политзаключенных, которые удерживаются как в Крыму, так и не территории России. Но, к сожалению, большая часть из тех 70-ти в условном списке наших заложников как раз крымчане, начиная хотя бы с Олега Сенцова. У нас не было этих положений в прошлогодних решениях, и теперь мы будем включать их в новый текст", – сказал Владимир Ельченко.

Также в тексте новой резолюции Украина будет настаивать на проблематике статистических данных.

"Россия настойчиво пытается, как говорил когда-то покойный Иван Степанович Плющ, "впихнуть невпихуемое". То есть, всю статистику, которая касается Крыма, они пытаются официально подать как данные ООН, которые потом учитываются во множестве экономических программ и проектов: это и население Крыма, и площадь, и ВВП. Интересно, что когда это начало происходить где-то 2-3 года назад, ООН не обратила особого внимания и эти данные стали приобретать статус данных ООН. Когда мы это выловили и обратили внимание руководства секретариата ООН, было принято "эзоповское" решение вообще эти данные не учитывать, что понятно очень раздражает Россию", – объяснил постпред Украины при ООН.

И третий момент, который будет в крымской резолюции, – подготовка специального отчета итогов трехлетнего цикла работы ООН по Крыму. До этого это был лишь отчет верховного комиссара ООН по правам человека. Теперь Украина поднимает это до уровня генсека.

Ситуация в Азовском море и вето России – как обойти

Корреспондент сайта "Сегодня" поинтересовался у Владимира Ельченко, будет ли украинская делегация на Генассамблее ООН поднимать вопрос Азовского моря. В статье "Обострение в Азовском море: почему Украина проспала ползучую аннексию Азова Россией" сайт "Сегодня" детально описывал, почему вслед за Крымом Москва может аннексировать еще и Азовское море, и, что еще хуже – пробить сухопутный коридор в Крым. Строительством Крымского моста, который позволил России ограничить прохождение судов к украинским портам через Керченский пролив, Россия нарушила как минимум Конвенцию ООН по морскому праву.

"Есть такие органы ООН, которые созданы в рамках Конвенции ООН по морскому праву, – Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге и Международный орган по морскому дну (международная межправительственная организация, созданная в 1994 году странами-участницами Конвенции ООН по морскому праву – Авт.) со штаб-квартирой на Ямайке. У нас есть целый ряд заседаний еще в этом и уже в следующем году в рамках этого органа, где мы планируем поднять все эти вопросы, а возможно даже сформулируем их в документах, которые там разрабатываются, чтобы они уже учитывали ситуацию, которая складывается вокруг Крыма и прежде всего в Азовском море. Это вопросы, которые станут и уже стали частью наших исков, которые мы подали в Международный суд ООН", – ответил сайту "Сегодня" Владимир Ельченко.

Понятно, что если выносить эту проблему на рассмотрение Совбеза ООН, принятие решения Россия тут же заблокирует. Но есть одна лазейка, с помощью которой можно обойти вето Москвы – резолюция Генассамблеи "Объединение ради мира" №377(5). Ее приняли в 1950 году после вторжения северокорейских войск в Южную Корею. На стороне Северной Кореи воевали так называемые китайские добровольцы, как и на Донбассе "российские добровольцы". Тогда США на Совбезе тщетно пытались провести резолюцию по решению этого кризиса, но СССР все блокировал. В итоге вопрос вынесли на Генассамблею, которая и приняла резолюцию "Объединение ради мира" №377(5).

В документе говорится: если Совбез ООН из-за разногласий постоянных членов неспособен применить эффективные меры по поддержке международной безопасности, Генассамблея обязана рассмотреть этот вопрос немедленно с целью разработки рекомендаций по противодействию агрессии и поддержке мира, включая применение вооруженной силы.

Владимир Ельченко поясняет сайту "Сегодня", что для такого решения нужно заручиться поддержкой более чем 2/3 членов ООН – 129 государств. Самая первая крымская резолюция 2014 года, которая принималась еще на свежих эмоциях после начала конфликта, набрала 100 голосов.