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Как Украина отгораживается от России на границе: эффектное видео и новые подробности

Сегодня, 17:15

Пограничникам обустраивают систему "интеллектуальной границы" – роют не только рвы, но и устанавливают современную технику

Как Украина отгораживается от России на границе: эффектное видео и новые подробности Украина Пограничникам обустраивают систему «интеллектуальной границы» - роют не только рвы, но и устанавливают современную технику

Украина возобновила работы по инженерно-техническому обустройству государственной границы с Россией: роются рвы, строятся новые дороги для пограничников, устанавливается современное оборудование. Об этом сообщили в государственной пограничной службе.

Как рассказал помощник главы ведомства Олег Слободян, сейчас удалось возобновить работы на участке Луганской области – проводятся подготовительные работы для строительства рокадной дороги, заграждений и противотранспортных рвов.

"Всего с начала месяца уже обустроены около 500 метров рвов (с начала года 4,5 км), 120 м заграждения типа "Егоза" (с начала года 6 км), подготовлено 1200 м трассы для обустройства рокадной дороги", – рассказали в ГПСУ.

По словам Слободяна, на участке Золочевского района Харьковской области начинаются работы по оборудованию системы видеонаблюдения и контроля. Данный проект (его окончание намечено на 2021 год) предусматривает создание на украинско-российском участке системы "интеллектуальной границы", которая объединит технические, инженерные и фортификационные новации и предоставит возможность максимального контроля за линией государственной границы.

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Отмечается, что всего на 2019 год планом предусмотрено выделение из бюджета 400 млн грн. За эти средства планируется развернуть значительное количество комплексов видеоконтроля и сигнализации, построить 50 километров противотранспортных рвов, 9,5 км сетчатого ограждения, 47,94 км заграждений из спирали типа "Егоза", проложить 65,8 км рокадной дороги, оборудовать 40 переходов рокадной дороги через сложные участки (овраги, канавы и т.п.), выполнить работы по реконструкции помещений для подразделений охраны границы на трех объектах и ​​ряд других важных работ.

В период 2015-2018 годов оборудованы и оснащены около 30% протяженности российско-украинской границы, а это: почти 340 км противотранспортных рвов, 250 км рокадной дороги, переоснащены пять пограничных подразделений, оборудовано достаточное количество опорных пунктов, приобретено уникальное техническое оборудование для дистанционного контроля и много другое. Это все обошлось госбюджету в 1,3 млрд грн.

Слободян отметил, что на участках, где уже действуют новые системы контроля, нарушение границы сведено практически к нулю.

Напомним, как рассказывал осенью прошлого года глава МВД Арсен Аваков, почти половина работ по оборудованию российско-украинской границы уже выполнена. Работы почти завершены в Харьковской области и уже выполнены на 20% в Сумской и Луганской областях, говорил он.

Недавно Олег Слободян объяснял, почему сроки строительства "Стены" увеличили на три года. Он подчеркнул, что уровень готовности укрепления государственной границы соответствует его финансированию.

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Тег пограничники, граница, слободян, стена

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