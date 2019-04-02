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На границе с Россией появились новейшие заградительные сооружения

Сегодня, 16:08

В частности проводятся работы на участках Луганской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua.
На границе с Россией появились новейшие заградительные сооружения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/359/566/5ca35956603ed.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/359/566/5ca35956603ed.jpg Украина В частности проводятся работы на участках Луганской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях

С 1 марта на участках, где позволяли погодные условия, возобновились работы и подготовка по инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы.

А с 1 апреля начались уже активные работы по реализации запланированных мероприятий. В частности проводятся работы на участке Луганской области. Подрядные организации провели подготовительные работы для строительства рокадной дороги, проводится устройство заграждений и противотранспортных рвов. Продолжаются проектно-изыскательские работы. В настоящее время только на участке отдела пограничной службы "Лозно-Александовка" устроено 6,3 км заграждений со спирали типа "Егоза" и устроено более 13 километров противотранспортных (противотанковых) рвов.  Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

На участке Золочевского района Харьковской области проводятся работы по оборудованию системы видеонаблюдения и контроля, прокладки переходов через сложные или нестандартные участки местности, осуществляется доставка щебеночной продукции с железнодорожной станции к местам выполнения работ и корректировки проектных решений.

Кроме Луганской и Харьковской областей, проводятся работы по реконструкции, строительства и обустройства объектов в Черниговской области. Также проводится разработка проектно-сметного документа по инженерно-техническому обустройству государственной границы в пределах Сумской области.

Напомним, этот План был утвержден распоряжением правительства в мае 2015 года и предусматривает создание на украинском-российском участке системы "интеллектуальной границы", которая объединяет технические, инженерные и фортификационные новации и предоставит возможность максимального контроля за линией государственной границы и предупреждения ее нарушения. А конечным сроком реализации Плана является 2021.

Всего на 2019 планом предусмотрено выделение из бюджета 400 млн грн. За эти средства планируют развернуть 5 комплексов видеоконтроля и сигнализации, устроить 50 километров противотранспортных рвов, 9,5 км сетчатого ограждения, 47,9 км заграждений со спирали типа "Егоза", проложить 65,8 км рокадной дороги, оборудовать 40 переходов рокадной дороги через сложные участки (овраги, канавы и т.п.), выполнить работы по реконструкции помещений для подразделений охраны границы на 3 объектах и ​​ряд других важных работ.

Отметим, что на протяжении 2015-2018 годов на реализацию Плана было выделено 1,3 млрд грн. За эти средства оборудованы и оснащены около 33,8% протяженности российско-украинской границы, а это: 4 комплекса видеоконтроля и сигнализации, почти 340 км противотранспортных рвов, 250 км рокадной дороги; проведена реконструкция 5 пограничных подразделений; оборудовано достаточное количество опорных пунктов, приобретены технические средства для дистанционного контроля и многое другое.

При этом следует отметить, что Государственная пограничная служба не реализует задачи Плана самостоятельно. Этим занимаются подрядные организации, выполняющие работы на основании договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством.

Также отметим, что эффективность данного проекта подтверждается уже тем, что на участках, где система действует, возможность нарушения линии границы практически сведена к нулю.

Напомним, Украина возобновила работы по инженерно-техническому обустройству государственной границы с Россией: роются рвы, строятся новые дороги для пограничников, устанавливается современное оборудование. 


Ранее пограничники рассказали, как охраняют высокогорье Карпат.


Как рассказывал осенью прошлого года глава МВД Арсен Аваков, почти половина работ по оборудованию российско-украинской границы уже выполнена. Работы почти завершены в Харьковской области и уже выполнены на 20% в Сумской и Луганской областях, говорил он.

Кроме того, Олег Слободян объяснял, почему сроки строительства "Стены" увеличили на три года. Он подчеркнул, что уровень готовности укрепления государственной границы соответствует его финансированию.

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Тег безопасность, план, граница, стена, разработка, стена на границе с Россией

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