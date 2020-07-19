Как Украина противостоит коронавирусу: онлайн-брифинг министра здравоохранения

Число зараженных в Украине уже превысило 58 тысяч

В Украине суточное число инфицированных коронавирусом немного уменьшилось – за последние сутки в стране зарегистрировали 731 новый случай заражения. С начала эпидемии COVID-19 заболели 58 842 украинца.

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Об этом во время брифинга об эпидемиологической ситуации в стране 19 июля рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Онлайн-трансляцию доклада главы Минздрава смотрите ниже:

Напомним, ранее Госстат впервые показал данные о смертях от COVID-19. На сайте указано, что от этой болезни умерло девять украинцев. В то же время грипп и пневмония официально стали причиной смерти 1974 человек.

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Также мы писали, что с 15 мая до 15 июня смертность от коронавируса в Украине выросла почти вдвое. Показатель смертности сейчас составляет 2,1 на 100 тысяч человек населения. Средний показатель смертности по Украине – 2,9%.

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Кроме того, недавно Украина перешла к новой форме подсчета смертей от коронавируса. Теперь это будут определять только по данным вскрытия.

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