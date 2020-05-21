Как Украина противостоит коронавирусу: онлайн-брифинг Минздрава

Украинцы продолжают заражаться, но есть и много тех, кто победил недуг

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг по ситуации с коронавирусом в Украине.

Напомним, что на утро 20 мая в Украине было 19 230 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 564 летальных, 5 955 пациентов выздоровели. Только за вторник зафиксировано 354 новых случаев заражений. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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А тем временем в Украине снова продлили карантин. На этот раз не на 10 дней, как в прошлый раз, а на месяц. При этом во время действия карантина, начиная с 22 мая, каждые 10 дней будут следовать новые этапы смягчения ограничений. Но это будет зависеть от эпидемической ситуации в каждой конкретной области.

Более того, правительство разрешило, наконец, запустить работу общественного транспорта, и даже метро. Автобусы начнут ходить с 22 мая, а метрополитен откроют с 25-го. Читайте подробнее о новых правилах работы транспорта после ослабления карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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