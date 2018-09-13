Как украинцам поможет отмена поездов в Россию: Омелян озвучил важный момент

Прекращение пассажирского сообщения с Россией даст возможность Украине пустить дополнительные поезда на внутренних железнодорожных перевозках.

Об этом заявил в эфире "5 канала" министр инфраструктуры Владимир Омелян.

В то же время он отмечает, что в вопросе отмены поездов в РФ нет единодушной поддержки правительства, хотя в Минтранспорта уверены, что такое сообщение со страной-агрессором должно прекратиться.

"Даже исходя из той ситуации, что война… Морально-этически ездить в страну-агрессора, которая убивает твоих соотечественников, – это, пожалуй, нехорошо, мягко говоря", – сказал Омелян.

В то же время он объяснил, как отмена поездов в РФ поможет украинцам. По его словам, это поможет решить давнюю проблему с ж/д перевозками внутри страны.

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"Мы исходим из того, что у нас есть огромный неудовлетворенный внутренний спрос на железнодорожные перевозки. Поездов и вагонов хронически не хватает. Люди все время жалуются, что купить билеты невозможно. Для нас логично тогда 80 поездов, которые ездят в российском направлении, переориентировать на внутренний рынок или в западном направлении. А это более 200 вагонов ежесуточно. Я считаю, что они существенно повлияют на картину перевозок в Украине. Поэтому я бы хотел, чтобы это решение было принято на уровне правительства, но по времени я пока не готов комментировать. У нас есть своя позиция, она обсуждается", – убежден министр.

Напомним, в начале августа Владимир Омелян заявлял, что Украина может отменить поезда в Россию. "Наоборот, мы сейчас рассматриваем вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", – отметил Омелян, отвечая на вопрос об увеличении количества поездов сообщением Львов-Москва.

В свою очередь в России рассказали, чем для Украины грозит прекращение ж/д-сообщения с РФ. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что в случае, если Украина отменит пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, российская сторона примет ответные меры.