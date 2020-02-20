Как украинцев везли из Китая: журналист "Сегодня" был в самолете и сообщил детали

Экипаж был подготовлен идеально, вопросов к нему нет никаких, - говорит Александр

Эпопея с доставкой украинцев и иностранцев, эвакуированных из Китая, в ​санаторий в ​Новых Санжарах завершилась: семь автобусов с гражданами Украины и иностранцами заехали на территорию санатория Нацгвардии. Вместе с ними на 14-дневный карантин отправился и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов — который единственным из украинских медиа пройдет весь цикл эвакуации до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее в этом процессе.

Александр рассказал нам эксклюзивные подробности того, как происходила доставка украинцев в Новые Санжары. И уверенно констатировал: все люди, отвечающие за эвакуацию, были отлично подготовлены.

"Я в самолете находился вместе с экипажем, медиками и пилотами. Пассажиры, которых мы забрали из Китая, были изолированы от нас. С организацией не было никаких проблем, экипаж отлично подготовлен. Я наблюдал подготовку к эвакуации, полет, саму эвакуацию. И могу сказать, что вопросов к экипажу не может быть никаких", – говорит Александр.

По его словам, когда они ехали в Новые Санжары, в автобусе с ним находилась часть экипажа. Другая часть экипажа и пассажиров в других автобусах.

"Водитель автобуса отгорожен от нас пленкой, и с нами никаким образом не контактирует", – уточнил Александр. В тренде Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения

Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" будут выходить в выпусках в 15:00, 19:00, 23:00.

Напомним, местные жители Новых Санжаров, узнав о размещении в местном санатории Нацгвардии эвакуированных людей, устроили митинги, переросшие в стычки с силовиками. Они забросали автобусы с людьми камнями и подожгли свои баррикады.

В соцсетях украинцы назвали митинги сельчан "днем плачевности", осудили их поведение и попросили прощения у эвакуированных людей.

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Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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