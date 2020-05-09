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  1. Последние новости Украины

Как украинцы отмечают 9 мая – опрос

9 мая, 22:46

Елена Вус

Большинство украинцев считает, что на государственном уровне надо праздновать только 9 мая

Именно 9 мая – День победы над нацизмом, а не 8 – День Примирения – в основном отмечают украинцы, как окончание Второй мировой войны.

В этом признались 38% опрошенных. Хотя треть украинцев вообще не отмечает ни одну из этих дат. Таковы результаты опроса общего исследовательского проекта телеканала "Украина" и компании Градус. Так же большинство украинцев считает, что на государственном уровне надо праздновать только 9 мая. А четверть опрошенных – предпочитают 8. Впрочем каждый пятый не против отмечать обе даты.

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Фото: НАНЦ

Напомним, президент Владимир Зеленский почтил сегодня утром память погибших во время Второй мировой войны и отправился с визитом на Закарпатье. Также он выступил с заявлением по случаю Дня победы над нацизмом.

Как сообщали новости "Сегодня", вчера, 8 мая, в Украине была еще одна важная дата по случаю Второй мировой войны – День памяти и примирения. Президент Украины ездил в Луганскую область и посетил село Меловое, где у мемориального комплекса "Украина – освободителям" почтил память погибших. Также Зеленский выступил с обращением по случаю Дня памяти и примирения. Он напомнил, что за шесть лет Второй мировой войны погибло свыше восьми миллионов украинский.

Напомним, "Градус здоровья Украины. Обратная связь" – это совместный проект сайта "Сегодня" и исследовательской компании "Градус". Основная цель – получать информацию из первых уст. Мнение каждого из вас важно! Устанавливайте приложение "Градус" (в Google Play или App Store) на телефон и проходите регулярные опросы. Результаты опросов смотрите на сайте "Сегодня"и в эфире новостей "Сегодня" на телеканале "Украина".

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видео украинцы опрос День победы 9 мая день памяти Градус здоровья Украины

Источник: Сегодня

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