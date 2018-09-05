Как украинцы относятся к проблеме легализации "евроблях" – опрос

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос и узнала у украинцев, как они относятся легализации в Украине импортных автомобилей изготовленных ранее 2008-2009 года. Мнения респондентов, согласно результату опроса, разделились.

Запрет импорта. 34% опрошенных выступают за то, чтобы запретить импорт авто старше 10 лет, а 47% – против такого решения. Еще 19% – не определились с ответом. За разрешение ввоза подержанных авто чаще других выступали молодые респонденты, а также те, кто уже имеет или собирается купить авто на европейских номерах.

Уменьшение налогов. 62% респондентов считают, что нужно уменьшить налоги и сделать более доступными импортные автомобили, а 14% выступили против уменьшения налогов, поскольку это повлияет на поступления в государственный бюджет. Для 15% вопрос налогообложения ввоза автомобилей не является актуальным. Примечательно, что за снижение налогов чаще всего выступают молодые и более обеспеченные респонденты, а также те, у кого есть собственная машина или собираются приобрести авто на европейской регистрации.

Растаможка автомобилей. 50% опрошенных считают, что оптимальным вариантом решения проблемы большого количества нерастаможенных автомобилей на европейских номерах является разрешение растаможить их и уменьшить для них налоги. 12% считают, что их нужно позволить легализовать, но по действующим тарифам на растаможку. 14% выступают за то, что их нужно узаконить вообще без растаможки. Лишь 4% выступили за то, чтобы оставить ситуацию как есть, столько же выступают за полный запрет и конфискацию "евроблях".

Примечательно, что поддержка идеи официальной легализации с уплатой таможенных пошлин преобладает во всех региональных, возрастных и имущественных группах. Даже две трети тех, кто уже имеет авто на еврорегистрации или собирается его приобрести, поддерживают такой путь решения вопроса. В то же время, в этих же группах относительно больше и тех, кто выступает за полную таможенную аминистию "евроблях" (от четверти до трети). Среди тех, у кого есть авто на украинской регистрации, или же собирается его приобрести, поддержка такого пути решения вопроса значительно меньше.

По данным ГФС, с начала 2018 года в страну было ввезено 146,8 тыс. транспортных средств личного пользования с иностранной регистрацией в режиме "транзит", еще 465,9 тыс. – в режиме "временного ввоза".

Напомним, 13 июля парламент принял за основу законы о снижении акцизного налога на ввезенные в Украину автомобили, а также усилил контроль за перемещением и использованием авто на еврономерах, требования по которым выдвигали владельцы "евроблях".