Как украинские военные форсируют реки, опубликованы фото

Украинские военные продолжают совершенствовать свои боевые и профессиональные навыки, поэтому на базе воинской части А3814 Новоград-Волынского начинаются соревнования специалистов Инженерных войск ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Север" на своей странице в Facebook.

В Житомирской области соберутся лучшие представители воинских частей непосредственного подчинения Сухопутных войск и Главного управления оперативного обеспечения из Ахтырки, Бара, Белгород-Днестровского и Новоград-Волынского, чтобы побороться за звание "Лучший понтонный взвод".

Три дня команды будут соревноваться в различных номинациях. Первый день соревнований начался со сдачи нормативов по специальной подготовке по практическому оборудованию паромной переправы из комплекта понтонно-мостового парка. С задачей взвода справились хорошо, показав достаточный уровень обученности и слаженности. Подразделения, представленные для участия в конкурсе, являются довольно сильными, поэтому борьба обещает быть интересной и напряженной, говорится в сообщении.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что подобные учение прошли у понтонеров оперативного командования "Юг", бригады которого восстанавливают боеспособность и проводят боевое слаживание, а Генштаб показал впечатляющие фото, как ВСУ будут форсировать реки на Донбассе.

Также напомним, что в эти дни проходят маневры танкистов 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр", которые учатся взламывать оборону и продвигаться вперед.