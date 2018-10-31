Как украинские военные форсируют реки, опубликованы фото
Инженерные войска ВСУ показали свои навыки и умения
Facebook ОК "Север"
Facebook ОК "Север"
Facebook ОК "Север"
Facebook ОК "Север"
Facebook ОК "Север"
Facebook ОК "Север"
Facebook ОК "Север"
Facebook ОК "Север"
Facebook ОК "Север"
Facebook ОК "Север"
Украинские военные продолжают совершенствовать свои боевые и профессиональные навыки, поэтому на базе воинской части А3814 Новоград-Волынского начинаются соревнования специалистов Инженерных войск ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Север" на своей странице в Facebook.
В Житомирской области соберутся лучшие представители воинских частей непосредственного подчинения Сухопутных войск и Главного управления оперативного обеспечения из Ахтырки, Бара, Белгород-Днестровского и Новоград-Волынского, чтобы побороться за звание "Лучший понтонный взвод".
Три дня команды будут соревноваться в различных номинациях. Первый день соревнований начался со сдачи нормативов по специальной подготовке по практическому оборудованию паромной переправы из комплекта понтонно-мостового парка. С задачей взвода справились хорошо, показав достаточный уровень обученности и слаженности. Подразделения, представленные для участия в конкурсе, являются довольно сильными, поэтому борьба обещает быть интересной и напряженной, говорится в сообщении.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что подобные учение прошли у понтонеров оперативного командования "Юг", бригады которого восстанавливают боеспособность и проводят боевое слаживание, а Генштаб показал впечатляющие фото, как ВСУ будут форсировать реки на Донбассе.
Также напомним, что в эти дни проходят маневры танкистов 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр", которые учатся взламывать оборону и продвигаться вперед.
Вы сейчас просматриваете новость "Как украинские военные форсируют реки, опубликованы фото". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"