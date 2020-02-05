Как Украину засыпает снегом: невероятно красивые фото

В Карпатах намело уже более метра снега

Фото: "Варто - Галицькі новини"

В Украине сегодня, 5 февраля, царит по-настоящему зимняя погода – страну накрыли снег и метели. В сети появились фото зимней сказки.

Много снега выпало во Львовской области, в частности – в Трускавце. Особенно атмосферно выглядел курортный город ночью.

Не меньше замело и Полтавскую область. В областном центре снег идет с самого утра. Люди в сети шутят, что дождались зимы только в феврале.

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Больше всего осадков в Карпатах – тут уже намело уже более метра снега. Кроме того, как рассказали в ГСЧС, на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохраняется опасность схода лавин.

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Харьков также замело снегом. Кроме того, синоптики прогнозируют в регионе значительное похолодание.

Ранее мы писали, что в Харьковскую область пришел циклон, который принес снегопады и возможность возникновения гололеда на дорогах, поскольку температура колеблется от -1 до +1 градусов.

По состоянию 5 февраля в Украине из-за непогоды был обесточен 41 населенный пункт. "В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточен 41 населенный пункт в двух областях", – заявили в ГСЧС.

Тем временем,непогода, завтра, 6 февраля, будет бушевать на юге страны и частично на востоке. Также придут серьезные морозы около 10 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, циклон Petra в четверг уже будет над Крымом, поэтому непогода в виде сильных осадков, сопутствующие зимние неблагоприятные явления, еще задержатся на юге, востоке (особенно в Днепропетровской области).

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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