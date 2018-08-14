Как управлять карьерной "ласточкой": украинка осваивает БелАЗ

После отмены запрета на освоение женщинами ряда профессий Лариса решила попробовать себя в управлении одним из крупнейших в мире авто

Так называемые "мужские" профессии уходят в историю: 450 специальностей, которые всего полгода назад бывшие для украинок табу, теперь активно осваивают женщины. Героиня очередного сюжета из цикла "Дома лучше" после того, как Кабмин снял ограничения, нашла себя в управлении одним из крупнейших в мире автомобилей грузоподъемностью 130 тонн.

Разноцветные горные лестницы и кажущиеся маленькими экскаваторы и самосвалы разъезжают по ровным дорожкам – такой вид открывается со смотровой площадки Ингулецкого карьера. Но, стоит спуститься вниз, в самое его сердце – и желтые машинки вырастают раз в 50.

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А называют карьерные самосвалы "ласточками". Разгоняются эти гиганты до 50 километров в час. Лариса Рак бросила вызов стереотипам и обучается на водителя БелАЗа. Подбирая персонал на промышленные предприятия Кривого Рога, она решила испробовать на себе то, что предлагает людям. Говорит, что профессия не из легких, но вполне ей по зубам.

Ощущения от управления БелАЗом – специфические. Габариты – более чем внушительные, но в органах управления, оказывается, всего несколько кнопок плюс три педали– одна останавливает машину, а другие регулируют и помогают сделать езду плавной.

Лариса – водитель со стажем, и это ей помогает в обучении, но к гигантской "ласточке" надо привыкнуть.

"Он настолько управляем, что когда ты хочешь на нем что-то сделать быстро, он этого не позволит. То есть этот автомобиль даже предназначен для женщин. Ну, пусть не обижаются мужчины – он наш. И мне бы очень хотелось, чтобы здесь был женский экипаж", – рассказала Лариса Рак.

Будущая водитель БелАЗа отмечает, что, чтобы управлять такой "ласточкой", нужны только права категории С – и желание работать.

Напомним, заработки за границей получили альтернативу в Украине - специалисты рабочих профессий объединяются в "Службы мастеров" в своих городах.

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