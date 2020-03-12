Как в Италии борются с коронавирусом: посол рассказал об одном важном документе

Италия вышла в лидеры по новым заражениям коронавирусом и власти различными мерами пытаются остановить пандемию. Ввели даже обязательные декларации, которые необходимо заполнять при выходе в общественные места. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

По его словам, каждый, кто в Италии куда-то едет или посещает публичное учреждение, должен заполнять личную декларацию. Он отметил, что за отсутствие декларации или внесение недостоверных данных могут жестко наказать.

"Да, она есть на многих сайтах в электронном виде. И ты несешь ответственность, даже уголовную, за правдивость заполненной информации. Уголовная ответственность может быть в случае, если ты контактировал с тем, кто известно уже инфицирован и находится на лечении или карантине, и это не зафиксировал в декларации. В декларации также надо указывать цель поездки в другой город или с какой целью посещаешь публичное учреждение. И если ты нарушаешь, а такие случаи есть, и пишешь, что едешь в другой город помочь пожилым родителям, а выясняется, что там с родителями живет твой старший брат, сестра или еще кто-то, то есть, есть кому помочь, то тебя могут за это наказать, в том числе и штрафом. Вчера я был в одном министерстве и, несмотря на то, что встреча с одним из руководителей была запланирована заранее, я 15 минут заполнял декларацию, я ни с кем из инфицированных не контактировал, не был в зоне вспышки болезни, не имею предписания от врача по самоизоляции и тому подобное", – рассказал Перелыгин.

Читайте полный текст интервью с послом Украины в Италии о коронавирусе: Если выходишь из дома – нужно заполнять декларацию.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на вечер 11 марта в Италии насчитывалось 10 590 зараженных коронавирусом. Только за последние сутки умерли 196 итальянцев, а общее количество жертв пандемии в этой стране достигло 827 человек. При этом удалось вылечиться 1045 зараженным.

В Италии из-за коронавируса закрываются все магазины, бары и рестораны. При этом по-прежнему гарантированы услуги общественного транспорта и ряд основных услуг, включая работу банков и страховых компаний.

"Настал момент сделать следующий шаг. Мы закрываем всю коммерческую деятельность, пункты продаж, за исключением продуктовых магазинов и аптек", – заявил на днях премьер-министр Джузеппе Конте.

А тем временем стало известно, что прилетевшей из Италии украинке стало плохо в поезде. Сейчас врачи проверяют ее на коронавирус.

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Видео: Reuters

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