ФОТОФАКТ. Как в Киеве почтили память жертв депортации крымских татар

73 года назад началась принудительная высылка крымскотатарского народа из Крыма – их расселяли по отдаленным регионам СССР

18 мая в Украине – День памяти жертв депортации крымских татар. С этого дня в 1944 году крымских татар принудительно вывозили с полуострова в Узбекистан, соседние с ним районы Казахстана, Таджикистана, а также некоторые регионы РСФСР.

















фото: Данил Павлов

Президент Петр Порошенко в своем обращении к украинскому народу в память о 73-й годовщине геноцида крымскотатарского народа советской властью напомнил, что Украина вместе с мировым сообществом и дальше будет поддерживать крымских татар в борьбе с оккупантами.

"Сегодня Украина чтит память десятков тысяч невинно загубленных жителей крымского полуострова. 73 года назад коммунистический режим грубо выгнал из родной земли крымских татар и представителей других этносов. Все они, как и многие другие народы советской империи, были брошены на кровавый алтарь тоталитарной идеологии. Для украинского народа это незаживающая рана, которая особенно болит после аннексии Крыма Российской Федерацией", – сказал президент.

Ранее в интервью сайту "Сегодня" историк и телеведущая Гульнара Бекирова рассказала о том, как в разные времена совершались репрессии против крымскотатарского народа, почему крымские татары не смогли вернуться на родину после смерти Иосифа Сталина, какую тактику теперь использует российский оккупационный режим в Крыму.