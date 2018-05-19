Как в Украине отпраздновали День Европы

В Одессе ходили в вышиванках, а в столице крутили педали с мэром Кличко

12 всеукраинский велодень прошел в Киеве. Тысячи профессиональных спортсменов и любителей проехались по центральным улицам столицы. Без ограничений по возрасту и статусу. Чтобы напомнить, они – тоже участники дорожного движения.

Велопарад возглавил мэр Виталий Кличко – к слову, он любитель велосипедного спорта, в его коллекции – 9 велосипедов. Киевлянам пообещал – велодорожек в столице станет больше.

Любители двухколесного говорят, автомобилисты не считаются с ними на дорогах.

"Мы хотим показать, что мы на дорогах, и чем больше нас будет приезжать – тем больше будет развиваться инфраструктура для нас", – говорит велосипедист Игорь Данилюк.

"Велосипед уже есть и будет главным транспортным средством в городе Киеве, потому что это здорово и полезно для здоровья, это много эмоций, и так часто гораздо быстрее передвигаться, чем на машине", – говорит мэр Киева Виталий Кличко.

В Одессе День Европы отметили маршем в вышиванках. По городу прошли сотни людей в национальной одежде. Самому младшему учаснику – всего неделя от роду. Несли с собой 12-метровый флаг Украины и полотно с этническими узорами.

Марш в вышиванках в Одессе уже стал традицией: провели его в одиннадцатый раз.

"Мы несем добро, украинскую культуру и любовь. Мы очень рады, когда идем по Дерибасовской колонной, и иностранцы улыбаться, снимают нас – это самый главный позитив", – признается организатор марша Наталья Михайленко.

Их мало, но они – тоже в вышиванках. Национальную одежду для прогулки по московскому Арбату выбрала группа украинцев. На главной пешеходной улице российской столицы еще и украинские песни спели.

Акцию приурочили ко дню вышиванки. Большинство участников в России живет уже более двадцати лет. Такие шествия диаспора проводит с 2015 года. В этот раз людей собралось немного. Говорят, одни – не смогли прийти из-за погоды, в Москве ливни. Другие – выходить на улицу в национальной украинской одежде не решились.

"Здесь пропаганда очень сильная, когда-то за украинскую ленточку мне в метро сломали нос. Пропаганда делает из людей зверей – и это не очень просто быть украинцем в России", – говорит участник акции Константин Тычина.

"Это не провокация. Мы пропагандируем украинскую культуру, украинский дух, он живет где бы ты ни был, он живет и его не преодолеть. Это одна из небольших возможностей нам заявить о том, что Украина есть, Украина живет и Украина будет жить", – признается участник акции Валерий Семененко.

Напомним, в Украине сегодня, 19 мая, отмечается День Европы – в Киеве и других городах страны прошли различные мероприятия, посвященные празднику.

Напомним, в Киеве также празднуют Международный день музеев: 18 и 19 мая вход во многие музеи будет бесплатным, а посетителей ждут необычные квесты, экскурсии и развлечения.

Также мы сообщали, что в этом году День Киева и День столицы будут отмечать 27 мая – после проведения финалов Лиги чемпионов УЕФА. Из бюджета города на проведение и организацию праздничных мероприятий по случаю Дня Киева и Дня столицы выделено 200 тыс. гривен.

Предусмотрены выступления хоров и ансамблей, будет проведен танцевальный флешмоб, DRUM ART SHOW, dj-сеты, а также поздравительную речь скажет мэр Виталий Кличко.



