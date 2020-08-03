Как в Украине въехать в "красную" зону: в Минздраве объяснили правила

Украину с 1 августа поделили на зоны и уже есть три "красных" населенных пункта

В Украине из "зеленой" эпидемиологической зоны въехать в регион, который относится к "красной" зоне, можно только личным автотранспортом – общественный транспорт работать не будет. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"На территории, которая относится к "красному" уровню опасности, приостанавливается работа общественного транспорта. То есть пересечение этой границы возможно только на личном автомобильном транспорте, если количество людей, которые находятся в транспорте, не более пяти (за исключением детей до 14 лет)", – сказал глава Минздрава и добавил, что в этом случае тесты сдавать не нужно.

Реклама

Как известно, с 1 августа в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина. Ограничительные меры продлены до конца месяца. Украину будут делить на зоны ("зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная") в зависимости от эпидемиологической ситуации. Для определения, к какой из зон принадлежит тот или иной регион, будут применяться следующие показатели: заполненность в больницах – не более 50% койко-мест, среднее количество проведенных тестов – не менее 24 на 100 тысяч населения, коэффициент выявления случаев инфицирования – не более 11%, показатель динамики роста случаев инфицирования – не более 10%. Переход в ту или иную зону будет происходить при превышении показателей пять дней подряд.

А тем временем на западе страны пару городов "бунтуют" из-за того, что их уже определили в "красную" зону. Так, в Тернополе сегодня соберется городской совет и будет рассматривать законность определения города "красным", а пока все работает в обычном режиме. А вот в Луцке собираются признать решение о "красной" зоне неконституционным.

Видео: Сергей Надал, Facedook

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама