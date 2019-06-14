Как вернуть деньги, если в вагоне поезда не работает кондиционер

Пассажир покупает не только место в поезде: вы платите на чистые вагоны и собственную безопасность и комфорт в путешествии

Сезон отпусков в разгаре, подавляющее большинство путешествий по Украине железнодорожные.

Несколько тысяч билетов ежедневно продает Укрзализныця. Но не все знают, что скрывает этот клочок бумаги, и почему его стоит сохранять до конца поездки.

Пассажир покупает не только место в поезде: вы платите на чистые вагоны и собственную безопасность и комфорт в путешествии. Каждый путешественник застрахован от несчастных случаев. А билет это страховой полис.

Если считаете, что оплаченные вами услуги ненадлежащего качества обращайтесь к "Укрзализныце" не через интернет, а с официальной жалобой.

К примеру, можно подать жалобу, если в вагоне не работает кондиционер и специальная комиссия высчитывает размер возмещения, в зависимости от стоимости билета.

Но такую жалобу примут только от пассажира фирменного поезда класса "комфорт", или "люкс", где кондиционирование одна из обязательных услуг. Если вагон не имеет кондиционера, а таких в Укрзализныци еще около полутора тысяч, вас об этом обязательно предупредят. Специальная отметка "без кондиционирования" есть на сайтах по продаже и на самих билетах.

Напомним, "Укрзализныця" предупредила о возможных сбоях в онлайн-продаже билетов.

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