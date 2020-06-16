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Как вернуть деньги за пробное ВНО: в Минфине дали совет

16 июня, 08:00

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Механизм возврата средств вскоре должны одобрить на заседании правительства

В этом году в Украине пробное внешнее независимое оценивание пройдет в онлайн-режиме. Из-за этого участникам тестирования решили вернуть деньги. Как рассказали в Правительственном портале, Министерство финансов, по поручению президента Украины Владимира Зеленского, разработало механизм возврата средств за тестирование.

Итак, за участие в пробном ВНО каждый абитуриент заплатил около 145 гривен за предмет. 85% этих денег направили на печать тетрадей для тестов, но средства все равно решили вернуть. Вскоре на счета региональных центров оценивания качества образования Украинского центра оценивания качества образования Украины перечислят около 52 млн гривен.

Чтобы вернуть свои деньги, абитуриентам необходимо будет обратиться в региональное отделение УЦОКОУ с заявлением и указать реквизиты счета, на который хотят получить деньги.

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"В ближайшую среду указанный механизм должен быть одобрен на заседании правительства и после завершения всех процедур, предусмотренных бюджетным законодательством, средства сразу поступят на счета распорядителей", – отметили в Правительственном портале.

Также недавно главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на данный момент эпидемическая ситуация в Украине позволяет провести внешнее независимое оценивание, начало которого запланировано на 25 июня.

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