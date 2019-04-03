Как вернуть украденную вещь из ломбарда: советы эксперта
Доказать, что ломбарды заранее скупают краденое, юридически крайне трудно
Ломбарды торгуют не только предметами, которые люди сдают в трудный момент жизни. Такие магазины еще и считаются неофициальным скупщиками краденого. В соцсетях есть много историй о том, как украинцы находили украденные у них вещи в комиссионках. Однако не всегда хозяева могут вернуть то, что у них украли, даже если могут опознать вещь.
Алгоритм для возврата такой украденной вещи довольно прост – это может сделать официально только орган полиции. Если вы писали заявление и можете опознать свою вещь, ее может изъять полиция. Но если вы не сообщали полицейским о краже, вернуть свое не удастся.
Впрочем, человека, который принес в ломбард вашу вещь, всегда можно идентифицировать. По правилам, без документов работники не берут имущества.
Бывший криминалист Руслан Сушко объясняет: требование показать документы, на самом деле, мало помогает в поиске афериста. Даже если правоохранители найдут того, кто сдавал вещь в ломбард, он может заявить, что паспорт у него украли.
Доказать, что ломбарды заранее скупают краденое, юридически крайне трудно.
"Если это скупка краденого так это преступление за это будет уголовная ответственность. За свою практику я не помню случаев чтобы можно было доказать, что работники ломбарда знали что они принимают похищенное имущество... Чаще знают, но доказать это практически невозможно", – говорит Руслан Сушко.
Ранее сообщалось, что сотрудница "Укрпочты" сдала в ломбард рабочие компьютеры на миллион гривен.
Также мы писали о том, как не дать ломбарду обмануть себя.
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