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Как вернуть украденную вещь из ломбарда: советы эксперта

Сегодня, 14:35

Доказать, что ломбарды заранее скупают краденое, юридически крайне трудно

Как вернуть украденную вещь из ломбарда: советы эксперта Украина Доказать, что ломбарды заранее скупают краденое, юридически крайне трудно

Ломбарды торгуют не только предметами, которые люди сдают в трудный момент жизни. Такие магазины еще и считаются неофициальным скупщиками краденого. В соцсетях есть много историй о том, как украинцы находили украденные у них вещи в комиссионках. Однако не всегда хозяева могут вернуть то, что у них украли, даже если могут опознать вещь.

Алгоритм для возврата такой украденной вещи довольно прост – это может сделать официально только орган полиции. Если вы писали заявление и можете опознать свою вещь, ее может изъять полиция. Но если вы не сообщали полицейским о краже, вернуть свое не удастся.

Впрочем, человека, который принес в ломбард вашу вещь, всегда можно идентифицировать. По правилам, без документов работники не берут имущества.

Бывший криминалист Руслан Сушко объясняет: требование показать документы, на самом деле, мало помогает в поиске афериста. Даже если правоохранители найдут того, кто сдавал вещь в ломбард, он может заявить, что паспорт у него украли.

Доказать, что ломбарды заранее скупают краденое, юридически крайне трудно.

"Если это скупка краденого так это преступление за это будет уголовная ответственность. За свою практику я не помню случаев чтобы можно было доказать, что работники ломбарда знали что они принимают похищенное имущество... Чаще знают, но доказать это практически невозможно", – говорит Руслан Сушко.

Ранее сообщалось, что сотрудница "Укрпочты" сдала в ломбард рабочие компьютеры на миллион гривен.

Также мы писали о том, как не дать ломбарду обмануть себя.

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Тег кража, ломбард, полиция

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