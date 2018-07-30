Как вертолеты ВСУ защищают Украину от вторжения с моря: опубликовано эффектное видео

Сегодня, 10:52

Из-за обострения ситуации в Азовском море Украина усиленно готовится к возможной атаке врага

Фото: скриншот
Фото: скриншот

Украинские военные на вертолетах отработали действия по защите побережья в районе Азовского моря от потенциальной атаки врага. Штаб операции Объединенных сил опубликовал впечатляющее видео.

Военные прилагают все усилия, чтобы не допустить возможной высадки вражеского десанта с моря на украинское побережье. Поэтому сухопутные группировки будут поддержаны всеми силами и средствами, необходимыми для предотвращения вторжения с моря. В связи с этим группировки, которые защищают Украину от вторжения с моря, по приказу командующего ООС проводят тренировки.

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"В течение двух дней вблизи Мариуполя свою подготовку повышали авиационные наводчики армейской авиации, которые наводили на морские цели боевые и транспортно-боевые вертолеты, а именно Ми-24 и Ми-8. Проведенное мероприятие показало – авиационные наводчики во взаимодействии с экипажами вертолетов обеспечат точную стрельбу по противнику", – говорят военные.

Недавно военные публиковали эффектное видео работы украинской авиации. Объединенные силы провели проверку боевой готовности армейской авиации с участием самолетов и вертолетов, которые тренировались отражать атаку с моря.

Ранее мы неоднократно писали об активности России в Азовском море. Так, военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказывал, какие шансы у Путина вторгнуться в Украину с Азова.

Кроме того, Украина не дожидается новой агрессии России и проводит подготовку к возможному нападению с нового направления. Так, украинские танкисты тренировались отражать атаку с моря. Танковая рота и мехвзвод были подняты по тревоге и умелыми действиями уничтожили условного противника.
вертолет, военные, азовское море, ВСУ, учения

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Источник:

"Сегодня"

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