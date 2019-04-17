Как власти будут отмечать Пасху: анализ госзакупок к празднику

В Хмельницком поздравят плакатами, а в Трускавец позовут группу

Фото: Pixabay

Всего десять дней осталось до Пасхи. К празднику активно готовится не только народ, но и местные власти. Чем именно чиновники порадуют своих горожан и что закупили к событию, выяснили "Сегодня" с помощью аналитиков системы по проверке контрагентов YouControl.

Тысяча и один кекс

Традиционно госучреждения сосредоточились на закупке сладкой праздничной выпечки в необыкновенно больших количествах. Горы пасх ждут в этом году киевлян — соццентры Деснянского и Дарницкого районов уже заказали их на 35 и 20 тыс. грн, а предприятие по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района — на 42 тыс. грн. Не отстают и власти небольших городов: Городоцкий районный соццентр на Львовщине затарился почти тысячей праздничных кексов за 23 тыс. грн, а Гощанский на Черниговщине выложил 13 тыс. грн за 485 пасочек. Впрочем, как отмечают специалисты YouControl, многие ведомства позаботились о праздничной выпечке заранее.

"Здесь четкая тенденция — часто власти предусматривают куличи еще при большой закупке всех хлебобулочных изделий в начале года. То есть такой тендер проходит в январе, а возят продукцию на протяжении года, в том числе и пасхи под праздник", — рассказали нам эксперты.

Эстрада и веснянки

Не скупятся власти и на гулянья в честь праздника: в Ивано-Франковске Департамент культуры ОГА заказал услуги по проведению фестиваля духовной и эстрадной песни "Пасхальные колокола" за 57 тыс. грн. Его фишкой станет исполнение веснянок на нескольких локациях. Здесь же, но в рамках другого фестиваля, в начале мая проведут концерт "Пасхальные краски" — его организация и другие активности обошлись почти в 17 тыс. грн. Будет праздник и в Житомире — там местное управление культуры закупило организацию мероприятия аж за 190 тыс. грн. За эти деньги обещают провести для горожан несколько концертов и два фестиваля: крашенки и пасхи, возвести детскую и семейную локации и обустроить фотозону. А вот отдел культуры Трускавецкого горсовета на Львовщине за 5 тыс. грн проведет мероприятие "На Пасху в Трускавец" — на него даже пригласили музыкальную группу "Резонанс".

Баннеры и открытки

Другие города скромнее поздравят своих жителей. Исполнительный комитет Хмельницкого горсовета просто заказал 15 шестиметровых пасхальных постеров почти за 6 тыс. грн. Плакат приобрели и в Национальном природном парке "Вижницком" в Черновицкой области — всего один и всего за 1600 грн. А вот Полтавский национальный техуниверситет закупил 200 поздравительных открыток за 1 тыс. грн.

Карандаши и продуктовые наборы

Аналитики отмечают, что значительная часть закупок к Пасхе имеет отношение к помощи или созданию хотя бы небольшого праздника для со­циально незащищенных слоев населения. Так, в Ужгороде департамент культуры Закарпатской ОГА решил подарить возможность творить воспитанникам детских домов области, правда, потратил на это всего 2 тыс. грн. Власти закупили кисточки, инструменты для росписи воском и цветные карандаши.

А вот Солочинский сельсовет Закарпатской области решил помочь уязвимому населению так — заказал продуктовые наборы к празднику. Всего — 114 штук за 22 тыс. грн. В то же время в Покровске на Донбассе для детей с инвалидностью, из приемных семей или под опекой, для многодетных семей, людей с ограниченными возможностями приобрели почти три тысячи пасок за 69 тыс. грн. Выпечку подарят и пожилым людям в Одессе — там заказали 50 пасхальных кексов на 2,5 тыс. грн.

Напомним, ранее "Сегодня" выяснили, как изменилась цена пасхальной корзины: выросли цены не только на куличи, но и на украшения и уборку дом. Рост цен небольшой, но ближе к дате еще подорожают ранние овощи.

Также "Сегодня" разбирались, где провести Пасху и майские: туры на украинские поля нарциссов и к каньонам. Больше всего весной народу хочется красоты — наиболее востребованы в мае "цветочные" туры.

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АВТОРЫ: Коновалова Христина , Мария Пирогова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.