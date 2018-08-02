Как ВМС Украины отразили "атаку" диверсантов с моря, опубликованы яркие фото

Военно-морские силы Украины, подразделения антитеррора СБУ, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Нацгвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям провели тактические учения в Одесской области.

Об этом пресс-центр Командования ВМС ВС Украины сообщает на своей странице в Facebook.

Мероприятие проходило под руководством командующего ВМС Украины вице-адмирала Игоря Воронченко. Целью маневров была отработка совместных действий по недопущению проведения противником диверсий и захвата важных объектов инфраструктуры в Одесской области, говорится в сообщении.

"Это первое в этом году подобное межведомственное мероприятие подготовки ВМС ВС Украины с другими военными формированиями и правоохранительными органами, – отметил Воронченко. – Россия продолжает захватническую политику в Черноморском регионе. Учения были направлены на предупреждение дестабилизирующих враждебных действий, защита инфраструктуры и важных государственных объектов, которые постоянно находятся под пристальным вниманием противника".

Вице-адмирал отметил, что только совместными силами мы сможем достичь успешного результата. Трехдневные тактические учения стали началом проведения дальнейших таких маневров, но с соответствующим наращиванием сил и средств.

Напомним, несколькими днями ранее под Мариуполем на Донбассе военные учились отражать атаку с моря и ловить диверсантов.

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Кроме того, Украина не дожидается новой агрессии России и проводит подготовку к возможному нападению с нового направления. Так, украинские танкисты тренировались отражать атаку с моря. Танковая рота и мехвзвод были подняты по тревоге и умелыми действиями уничтожили условного противника.