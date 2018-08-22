Как воры на вокзалах "обчищают" людей: журналисты провели эксперимент

Во Львове задержали капитана полиции, который "крышевал" воровок на железнодорожном вокзале. Пока милиционер закрывал глаза, несколько женщин воровали у пассажиров деньги и драгоценности. Журналисты провели эксперимент, как работает вокзальная мафия и сколько секунд понадобится, чтобы обчистить пассажира до нитки.

Железнодорожный вокзал – место скопления большого количества людей, а еще карманников. Поэтому, на его территории ни в коем случае нельзя терять бдительности. Артур – стал жертвой вокзальных преступников: отвлекся лишь на мгновение, на разговор с отцом, а чемоданов – как и не было.

"Стоял (чемодан) возле меня, мы с отцом отвернулись. Повернулись, а сумки уже не было, а в это время две электрички подошли с двух сторон. Прошло до 10 секунд максимум", – рассказывает потерпевший.

Эксперт по безопасности Михаил Гулак говорит: традиционно вокзалы влекут бандитов.

"На вокзале суматоха большая, большая текучка людей, на вокзале люди заняты своими проблемами, они куда-то торопятся. Поэтому преступники помогают сделать так, чтоб они уже никуда не торопились – у них изымают документы, паспорта, телефоны и билеты в том числе", – рассказал он.

Журналисты с экспертом решили проверить бдительность украинцев в таких местах, где орудуют мошенники. Женщина кладет мобильный в карман, а наш эксперт подмечает это и ловким движением достает телефон.

"Я обратил внимание, что ей жарко, она стояла напротив ларька с водой. Она явно выбирала себе попить. Я обратил внимание, что она в какой-то период времени не спала, то есть была не отдохнувшая. Я обратил внимание, что несколько раз позвонили, что то она расстроенная. То есть, эти все факторы говорят о том, что она потеряла внимательность", – пояснил Гулак.

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Обратили внимание еще на одну потенциальную жертву вокзальных воров. Женщина рассматривает билет и оставляет открытой сумку без внимания.

"Я заглянул в сумку один раз, второй раз увидел телефон. Я обратил внимание, как одет этот человек, у нее на груди была еще одна сумка. Я, думаю, там были все-таки документы, но, тем не менее, телефон туда не помещался. По одежде было видно, что человек приехал издалека", – говорит эксперт.

Он объяснил, что своих жертв воры долго выслеживают. Внимание обращают на бренд одежды, стоимость гаджета и украшений, а еще – насколько сосредоточен человек.

Чтобы свести возможность кражи к минимуму Гулак советует брать одну большую сумку и всегда держать ее застегнутой. А вот ценные вещи, телефон и деньги – в толпе вообще лучше не доставать.

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Также журналисты "Сегодня" выяснили, как "работают" карманники в общественном транспорте, чего нужно опасаться и как уберечь ценные вещи. Главное "оружие" карманника – газета, рассказал эксперт по безопасности.