Как войти в рабочий ритм после праздников: советы экспертов

В первые рабочие дни после выходных лучше не загружать себя работой

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После затяжных праздников и длительных выходных сложно смириться с тем, что отдых закончился и нужно снова вливаться в рабочие будни. Сайт "Сегодня" подготовил список советов о том, как избежать стресса и настроиться на работу.

В первые рабочие дни нельзя взваливать на себя много работы

В этом году на новогодние праздники украинцы отдыхали немало – так, выходные были с 29 декабря по 1 января включительно, потом два рабочих дня и снова отдых — с 4 по 7 января. Такие затяжные выходные стали своеобразным мини-отпуском, после которого тяжело настроиться на рабочий лад. Мы расспросили HR-экспертов о том, влиться в рабочий график максимально эффективно и безболезненно.

Эксперты советуют сразу после выхода на работу не взваливать на себя множество задач, а максимально плавно погружаться в рабочую среду.

"Есть хорошее правило для понедельников: это день раскачки и плавного погружения в рабочую неделю. И если взвалить на себе все задачи и решить выполнить их за понедельник, накопленных за выходные сил на остальные дни недели может не хватить. Так вот, новый год, длительные выходные или отпуск – это условный понедельник, и начинать его лучше с планирования, выполнения более простых задач и установочных встреч", — рассказывает Виктория Желдак, исполняющая обязанности HRD в корпорации Биосфера.

Она добавляет, что лучше всего распланировать задачи по приоритетам, чтобы сохранить накопленный за каникулы энтузиазм на долгий период, но в то же время важно поставить на "раскачку" дедлайн, чтобы она не длилась неделями и не превратилась в прокрастинацию.

HR-эксперт Юлия Гречка также отмечает, что после длительных выходных важно входить в рабочий режим постепенно. Если вы менеджер ­— не пытайтесь в первый день работы организовать два собрания, всем поставить задачи и ожидать от людей работы в обычном ритме.

"Люди не роботы, нужно выходить на работу постепенно. Желательно не в понедельник, а в середине недели. Так у вас выходные дни придут быстрее и организму будет легче "пережить" стресс от резкой смены режима отдыха на режим активной работы. Делайте чаще перерывы в течение рабочего дня, пейте больше жидкости. Если вы вышли на работу первый день — вечером обязательно отдохните, побудьте дома. Так организм быстрее адаптируется", — советует Юлия Гречка.

В рекрутинговой компании hh.ua|grc отмечают, что не стоит корить себя за сложности с адаптацией к рабочему режиму, т.к. это абсолютно нормально.

"Сразу после отдыха включиться в работу могут только самые стойкие (18% участников исследования hh.ua|grc). А вот большинству нужен по крайней мере какой-то адаптационный период. Так, 70% опрошенных отметили: для возвращения к трудовым будням им понадобится день, несколько дней или даже неделя", — говорят в компании.

Настроиться на рабочий лад помогут планирование и уборка на рабочем столе

Чтобы настроиться на работу, эксперты также советуют провести уборку на рабочем столе и составить список планов. Елена Дишкант, кандидат психологических наук говорит, что символично начать новую рабочую жизнь в новом году поможет генеральная уборка на рабочем столе.

"Скорее собраться с мыслями и силами для выполнения срочных дел поможет их планирование на день (цветные стикеры с задачами, наклеенные на монитор, которые вы будете убирать по ходу выполнения задач, помогут структурировать время и наглядно покажут наполнение рабочего дня)", — отмечает Елена Дишкант.

Она добавляет, что на первые рабочие дни хорошо планировать рабочие встречи, т.к. все находятся в одинаково приподнятом состоянии после праздников: именно в такое время можно не только приятно пообщаться, но и решить немало рабочих вопросов.

Не менее важно – обеспечить себя хорошими эмоциями в первые рабочие дни. Стоит вспомнить, за что именно вы любите свою работу, и заняться любимыми делами.

"После первого рабочего дня порадуйте себя любимыми вкусностями в приятном месте, это гарантированно повысит ваше настроение. Поднимет энергию новое интересное занятие, новое подвижное хобби (как танцы, аэробика, плавание, утренние пробежки, зимние развлечения) или новые покупки", — советует Дишкант.

Помимо этого, после праздников можно заняться планировкой предстоящего в этом году отпуска. Виктория Желдак рекомендует после новогодних каникул запланировать будущий отпуск и наметить рабочие цели, которые к этому моменту должны быть достигнуты. Тогда новый рабочий год не будет казаться марафонской дистанцией длиною в вечность.

Готовиться к выходу на работу нужно заранее, не сбивая режим

Извечный закон – чем больше расслабляешься на выходных, тем тяжелее потом приступать к работе. Чтобы такого не произошло, лучше подготовиться к рабочим будням заранее, наладить режим и максимально отдохнуть.

"Если вы еще на выходных, и на работу выйдете через 3-5 дней, готовьте себя к этому постепенно. Начните просыпаться и ложиться так же, как и в рабочие дни — восстановите свой обычный режим. Не переедайте и лучше проведите эти дни дома, выходя на прогулки на свежем воздухе", — рекомендует Юлия Гречка.

В компании hh.ua|grc отмечают, что, чем сильнее вы отойдете от своего обычного режима, тем тяжелее будет к нему вернуться. К тому же, важно не откладывать всю важную работу на период после праздников.

"Сложные задачи – как снежный ком. С течением времени они только растут и становятся все более сложными для решения. Поэтому, чтобы после окончания праздничного периода не было мучительно больно за все отложенные дела, ладьте с ними по мере их поступления. Как вариант: можно придумать себе определенное вознаграждение. Например, если вы выполните все пункты из вашего рабочего to-do list до начала праздников, то порадуете себя незапланированной поездкой или желанными вкусностями", — добавляют в компании.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, какими после Нового год стали цены на продукты. Подробности – в сюжете.

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