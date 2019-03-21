Как ВСУ уничтожают воздушные цели "Осой": опубликовано видео

В роли мишени выступил учебно-боевой самолет Л-39, за которым поохотились зенитчики

ЗРК "Оса-АКМ". Фото: скриншот.

Как ВСУ уничтожают воздушные цели "Осой": опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/33f/f84/5c933ff84a8bb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/33f/f84/5c933ff84a8bb.jpg 2019-03-21T09:43:36+02:00 Украина В роли мишени выступил учебно-боевой самолет Л-39, за которым поохотились зенитчики

Зенитчики Вооруженных сил Украины потренировались уничтожать воздушную цель зенитно-ракетным комплексом "Оса-АКМ" и успешно это сделали. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

На этот раз тактическая авиация не просто выполняла плановые полеты, а работала в интересах подразделений противовоздушной обороны. Установленным коридором пролета учебно-боевой самолет Л-39 выполнил полет, а экипажи зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" потренировались в его условном уничтожении.

"Радиолокационная станция комплекса своевременно обнаружила воздушную цель, и расчет ЗРК условно уничтожил ее одной ракетой", – сообщают военные.

Отметим, что на сегодняшний день в условиях войны на Донбассе основными задачами зенитных ракетных подразделений ЗРК "Оса-АКМ" является уничтожение беспилотных летательных аппаратов российско-оккупационных войск.

"Это как тактические, так и оперативные БПЛА. На счету данного подразделения, в частности, уничтожение БПЛА "Орлан-10", – подчеркнули в ООС.

Напомним, в декабре прошлого года, когда было введено военное положение в ряде областей из-за высокого уровня российского угрозы, президент Петр Порошенко заявлял, что в Украине серьезно усилена воздушная оборона. По его словам, Украина подготовилась к тому, чтобы отразить возможные атаки со стороны России.

Также ранее мы показывали видео, как работает система ПВО Украины. Радиолокационные станции Воздушных сил смогут засечь российский самолет на расстоянии в 300 км на подлете к украинской границе.

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