Как выиграть в тендере малому и среднему бизнесу

В Украине появилась компания, специализирующиеся на консультациях и сопровождении участников публичных торгов

Как выиграть в тендере малому и среднему бизнесу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3b4/bdf/5c93b4bdf1f54.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3b4/bdf/5c93b4bdf1f54.png 2019-03-22T09:30:00+02:00 Украина В Украине появилась компания, специализирующиеся на консультациях и сопровождении участников публичных торгов

Развитие системы электронных аукционов ProZorro открыло для украинского бизнеса широкие возможности выгодно приобрести активы или продать свои товары и услуги. Но при этом участники тендеров столкнулись с целым рядом новых проблем. Как ориентироваться в потоке информации? Как выбрать для себя действительно выгодное предложение? И как правильно подготовить все документы, чтобы не оказаться дисквалифицированным и не потерять деньги и время, потраченные на подготовку к участию.

Как любая система с разветвленной структурой и огромным функционалом, система ProZorro достаточно сложна и требует от участников определенных знаний, понимания бизнес-процессов, умения систематизировать и анализировать информацию. У большинства занятых людей просто не хватает соответствующих знаний и времени, чтобы все это освоить. Поэтому часто победу празднует крупный бизнес, который может позволить себе содержать штат юристов и консультантов, специализирующихся именно на тендерной документации и законодательстве.

Но спрос, как известно, всегда порождает предложение. С недавнего времени в Украине появились компании, которые выбрали своей специализацией именно консультирование представителей малого и среднего бизнеса по вопросам участия в электронных аукционах.

Одна из таких компаний – юридическая компания Tender Trust, которая профессионально занимается консалтингом и юридическим сопровождением в сфере публичных торгов.

"В Украине ежемесячно проводятся десятки и сотни тысяч разнообразных аукционов. Например, в феврале их провели около 200 тысяч. Однако многих представителей малого и среднего бизнеса отпугивает участие в малопонятных процедурах со своими строгими правилами и законами. Ведь не каждый может себе позволить держать на зарплате узкоспециализированного юриста, который досконально разбирается в тендерном законодательстве, может провести грамотный анализ и, главное, обеспечить победу на тендере. А юристы общей направленности не понимают всех тонкостей работы системы госзакупок. У нас же работают юристы, которые имеют большой опыт работы именно в сфере публичных торгов. Поэтому мы выступаем в качестве "тендерного отдела на аутсорсе". Работаем в системах ProZorro и ProZorro.Sale, RIALTO, СЕТАМ. Государственные и коммерческие закупки, аукционы малой приватизации, аукционы по продаже имущества Фондом гарантирования вкладов и арестованного имущества и так далее. При этом оказываем комплексное сопровождение – от оценки ситуации до подписания договора после победы на тендере", - рассказывает директор ООО "Тендер Траст" Вячеслав Сарана.

Комплексное сопровождение, по словам Вячеслава, начинается с оценки ситуации. По запросу клиента проводится мониторинг и поиск подходящих ему тендеров. Далее бизнес-аналитик делает предварительный анализ конкуренции и предлагает выигрышную стратегию участия в аукционе. Tender Trust не только профессионально подготовит тендерное предложение, всю документацию, но и проанализирует документы, проведет оценку рисков, организует процес подписания договора между своим клиентом и заказчиком. Хотя конкретный перечень услуг каждый раз обсуждается индивидуально.

Но что еще отличает специализированную юридическую компанию от штатного юриста, так это мотивированность на победу. Дело в том, что основную плату за свои услуги компания Tender Trust берет с клиента только в случае победы на аукционе.

"Наша команда работает на результат и получает свою основную комиссию только в случае победы нашего клиента. Так что мы заинтересованы сделать наших клиентов победителями электронных торгов", – говорит Вячеслав.

Помимо этого компания стремится создавать в Украине экосистему, благоприятную для участников тендеров из всех регионов, развивая сеть своих представителей во всех уголках страны. По вопросам сотрудничества юридические компании из регионов могут обращаться на почту partners@ttenders.com.

Компания работает с заказчиками из всех регионов Украины.

Контакты

Адрес: Киев, улица Игоревская, 1/8

Веб-сайт: www.ttenders.com

Эл. почта: home@ttenders.com

Тел. +38 (067) 315 67 81

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