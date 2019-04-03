"Как я полностью отказалась от пластика и пакетиков": рассказ эко-активистки

Движение Zero Waste зародилось относительно недавно. Его суть в том, чтобы перестать продуцировать отходы

Фото: сайт "Сегодня".

"Как я полностью отказалась от пластика и пакетиков": рассказ эко-активистки Виталий Андроник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/202/1d0/5ca2021d0dd7c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/202/1d0/5ca2021d0dd7c.jpg 2019-04-03T07:16:00+03:00 Украина Движение Zero Waste зародилось относительно недавно. Его суть в том, чтобы перестать продуцировать отходы

Анна Михайлицкая – последовательница экодвижения Zero Waste или "Ноль отходов". В своей сумке девушка всегда носит мешочки, чашку с крышкой и судок. Тканевые мешочки заменяют пакеты в супермаркетах – в них можно класть разные продукты, от орешков до овощей. А имея с собой чашку, Анна отказалась от одноразовых стаканчиков. Судок прекрасно заменяет пластиковую посуду, в котором можно носить обед на работу, а по дороге домой покупать сыр или рыбу.

Благодаря этому выносить мусор каждый день не нужно. За месяц у девушки собирается всего лишь небольшой пакетик с мусором. Однако это не предел. Основательница Zero Waste американка Беа Джонсон сократила годовые отходы до объема поллитровкой банки.

При этом Украине проще отказаться от пластика и полиэтилена, чем американцам, говорит Анна. Если в украинских супермаркетах можно купить продукты на вес и в свою тару, то в США найти не запакованную в пластик еду очень трудно.

Сайт "Сегодня" записал историю Анны и того, как каждый может отказаться от пластика и пакетов.

О пяти правилах Zero Waste

Я шла к Zero Waste постепенно. Сначала просто смотрела видео на YouTube, изучала, как работает эта система, но долгое время ничего не перенимала. А в прошлом году в Киев с презентацией своей книги приезжала основательница движения Беа Джонсон. Ее выступление стало для меня отправной точкой.



Фото: сайт "Сегодня"

Концепция "Ноль отходов" состоит из пяти правил. Очень важно их выполнять последовательно.

Первое правило – скажи "нет". Я отказалась от продуктов в пластиковой упаковке, которую невозможно переделать. Обычно, в такой упаковке продается нездоровая пища, например, чипсы. Перед покупкой чего-либо я начала думать, а нужно ли мне это.

Второе правило – сокращай. Есть вещи, от которых не можешь отказаться, но их потребление можно сократить. Например, я не могу отказаться от одежды или косметики, просто покупаю их меньше. Так же со сладостями. Еще нельзя отказаться от одежды, но можно покупать ее значительно меньше и только по необходимости.

Третье – воспользуйся повторно. Оно означает, что надо перестать пользоваться одноразовыми вещами, а находить многоразовые альтернативы. Я не пользуюсь полиэтиленовыми пакетиками, одноразовыми приборами, пластиковыми стаканчиками. Для покупок у меня есть мешочки – их можно повторно использовать, и они всегда в сумке. Для хранения продуктов, которые покупаю на вес, например, орешков, я использую обычные банки.

Четвертое правило – сортируй и утилизируй. У меня дома стоит два контейнера: один – для органического мусора, другой – для такого, который можно отдать на переработку. Раз в месяц я сдаю его на станцию ​​переработки. Один пункт сортировки рядом с моим домом (наша героиня живет под Киевом – Ред.), другой – в столице. То, что легко отнести – стекло, бумагу – я сдаю возле дома. А пластик мало где принимают, и я отвожу его на станцию ​​"Україна без сміття".

И пятое правило- компостируй. Органические отходы можно использовать для подкормки растений, улучшения качества почвы. Есть специальные компостеры, куда бросаешь органику, посыпаешь специальным средством и все это ферментируется. Я тоже пыталась компостировать, но в квартире это делать трудно.

Я не ставила себе целью в один день полностью перейти на "Ноль отходов". Беа Джонсон весь мусор, который не перерабатывается, собирает в специальную баночку и за год у нее всего накопилось пол-литровая баночка. Я, конечно, до таких масштабов еще не дошла. Сейчас у меня собирается пакет среднего размера в месяц, который я отвожу на безопасное сжигание.

"А, вы из ЭТИХ" – это топ фраза, которую приходится слышать

Сначала я начала ходить в магазин со своими мешочками и сумкой, чтобы не брать пакеты.

Больше всего я переживала, когда шла в магазин со своей полулитровой банкой, чтобы купить моцареллу. Но женщина, которая взвешивает продукты, без вопросов положила сыр в мою баночку. И это меня вдохновило, я увидела, что люди нормально к этому относятся. Еще использую пакетики из кукурузного крахмала. Они сами по себе разлагаются и не вредят природе.

Если продукт можно не помещать в сумку, я просто клею на него ценник. Например, это бананы, апельсины и так далее. Если продуктов много, или это крупы или орешки – я использую тканевую сумку. Если нужна рыба, то я прошу ее положить в мой контейнер, а не в пакетики. В большинстве случаев все взвешивают без проблем и клеят наклейку. Но бывало, когда продавец говорил, что так не положено. Я никогда не спорю, просто своим примером показываю, что можно делать по-другому. Туда, где нельзя купить продукты в свою тару, я просто не приду в следующий раз. Мы все голосуем своим кошельком, то есть когда ты покупаешь продукты на вес и в свои мешочки, ты поддерживаешь того или иного производителя или продукцию. Выбирая продукт в бумажной упаковке или пластиковой –, мы создаем спрос и влияем на то, во что будет упаковано большинство продуктов.









Овощи, фрукты, орехи и крупы я покупаю на рынке. Там уже знают, что мне кулечек не нужен. Хотя поначалу некоторые продавцы искренне не понимали и говорили "он же бесплатный". Иногда, когда прошу положить в сумочку, мне просто говорят: "А, вы из ЭТИХ" – это топ-фраза, которую приходится слышать. Но это означает, что нас таких много, и это хорошо. Иногда мой лоточек хотят еще и в пакетик завернуть – я объясняю, что мне пакетик не нужен, и всегда благодарю, что прислушиваются ко мне.

Я полностью перестала пользоваться бытовой химией. Абсолютно прекрасно с очисткой справляются лимонная кислота, уксус и сода. Благодаря комбинации этих средств можно мыть все. Я заливаю пульверизатор наполовину водой, наполовину уксусом. А чтобы был приятный запах, в уксусе перед этим настаиваю кожуру апельсинов и мандаринов. Таким способом можно помыть плитку или ванну – достаточно ее смочить уксусом и посыпать содой. Губкам я тоже нашла заменитель и использую люфу – это плод, похожий на кабачок, когда он высыхает, то становится похожим на губку.

Но пластик иногда попадает в мой дом. Как-то летом очень захотела голубики, договорилась с продавщицей, что я ей верну пластиковую коробку. Она согласилась без возражений. И когда ко мне кто-то приходил в гости и приносил ягоды в пластиковом лоточке, я их тоже отдавала продавцам на рынке, они на самом деле были им нужны.

Я никогда не навязываю свои взгляды

Друзья говорили: чем ты занимаешься, зачем это тебе нужно? Но я сразу решила ни с кем не спорить, а просто своим примером показывать, что это легко, удобно и полезно. Сейчас замечаю, как окружение немного меняется. Например, мои друзья заинтересовались мешочками, и я подарила им набор на Новый год, а еще привезла пятнадцать наборов сумок в качестве сувениров из Амстердама и подарила их моим читателям в Instagram. Обожаю, когда они присылают свои фотоотчеты о покупках без мусора.

Когда мои родные или друзья приносят в мой дом что-то в пакетах или пластиковой упаковке, я никогда не устраиваю скандал и не расстраиваюсь. Сортировать тоже никого не заставляю, прошу только оставить все у мойки, а дальше я сама разберусь. Стараюсь деликатно объяснить, чем та или иная упаковка плохая и как ее можно заменить.



Фото: "Сегодня"

В Киеве бумагу, пластик, стекло можно сдавать в пункты "Киевгорвторресурсы". В Броварах, где я живу, также есть пункты "Бровары Вторма". В таких пунктах обычно платят, но я никогда не беру деньги. Если что-то нельзя переделать, то отдаю на сжигание. Это платная услуга, но мусор сжигают безопасным путем на специальных заводах.

Я работаю в офисе и мне всегда обидно наблюдать, как у кулера люди берут по два пластиковых стаканчика один в одном и льют в них кипяток, чтобы сделать чай или кофе. Но я не никому не навязываю свои взгляды. Просто на своем примере показываю, что благодаря своей чашке или бутылке для воды можно очень легко отказаться от вредного пластика. Все чаще экологические вопросы обсуждаю с коллегами, друзьями, семьей и замечаю положительные изменения в их сознании и поведении. И радуюсь каждой их маленькой победе

На самом деле, я больше повлияла на других людей, совершенно мне незнакомых, чем на тех, кто меня окружает – я показываю в Instagram, как можно отказаться от пластика, и сейчас у меня более 3000 читателей, которых интересует экоосведомленность.

В Украине проще перейти на Zero Waste чем в США

Я замечаю по городу все больше желтых контейнеров для пластика. Но вижу и то, что весь мусор смешивается в одном мусоровозе. Даже сами люди бросают в одном пакете все, что угодно: и бутылки, и бумагу, и органику. Все это из-за низкого уровня осведомленности об отходах. Да, у нас есть уроки экологии, но о том, как спасти нашу планету от экологической катастрофы, там не обучают. В школах надо уделять этому больше внимания, тогда школьники могут быть агентами перемен, которые будут распространять культуру обращения с отходами и на своих родителей.

Например, мало кто знает, что не весь пластик можно переработать. На пластиковых бутылках и упаковке есть треугольник с цифрой, на который следует обращать внимание. Единичка – значит, перерабатывается – это, в основном, ПЭТ-бутылки. Второй тип – пластик для бытовой химии, шампуни и так далее. Четвертый тип тоже перерабатывается – это обычно кулечки, пищевая пленка. Пятый – перерабатывается, сюда входят контейнеры для еды и детские игрушки. Не перерабатываются третий, седьмой. Шестой – под вопросом, но лучше не покупать – обычно это стаканчики для йогурта, коробочки под овощи и фрукты.



Фото: "Сегодня"

Однако в Украине проще перейти на Zero Waste чем в США или Европе. Это заметила Беа Джонсон, когда приезжала в Киев. У нас можно многое купить на вес, а в Америке большинство овощей в индивидуальной пластиковой упаковке. Если сделать скачок к Zero Waste, то в Украине есть неплохие шансы. Из рассказа одной иностранки, которая была в Киеве: ее удивило, как много всего можно купить в свою тару в супермаркетах. Еще в Киеве много кафе дают скидку, если просишь кофе в свою чашку. Мало кто знает, что "бумажные" чашки для кофе не совсем бумажные, а покрытые слоем пластика, а потому долго разлагаются на свалке. А крышка, которой мы привыкли накрывать кофе, сделана из полистирола, пластика, который при нагревании от кофе начинает выделять канцерогены.

С переходом к Zero Waste я поняла, что экоосведомленная жизнь качественнее, здоровее и духовнее. Мне нравится быть частью тех позитивных изменений, которые происходят вокруг, и нравится вдохновлять других на это.

Большинство привыкли думать "моя хата с краю", "пусть этот вопрос решает государство и бизнес-корпорации", "это всего лишь один кулечек" и т.д.. Но пора осознать, что каждый наш поступок имеет значение.

Мы последнее поколение, которое может что-то изменить. Если сейчас мы не изменим свое поведение, то изменения на планете будут неизбежными, а наши дети ничего не смогут с этим поделать. Я всего лишь капля в океане, но это океан изменений. Я рассказываю об этом своим друзьям, читателям в Instagram и мы – это уже небольшое озерцо.

Напомним, в попытке избавиться от "пакетных" гор человечество уже невольно создало Большое тихоокеанское пятно — дрейфующий на севере Тихого океана остров мусора огромных размеров.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Как я полностью отказалась от пластика и пакетиков": рассказ эко-активистки". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Виталий Андроник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.