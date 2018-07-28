Как зарегистрировать ребенка, который родился дома, а не в больнице

"Я очень мало доверяю нынешней медицине, более того — считаю, что здоровой женщине в больницах делать нечего. Поэтому решила, что у меня будут домашние роды. Я, конечно, стояла на учете в поликлинике. Но как теперь зарегистрировать ребенка? Какие нужны для этого документы?" — Тамара Д., г. Харьков.

Отвечает Елена Сукманова, замминистра юстиции по вопросам гос.регистрации:

"Согласно законодательству Украины, основанием для проведения государственной регистрации рождения ребенка являются документы, подтверждающие факт рождения. Если ребенок родился вне учреждения здравоохранения, то документ, подтверждающий факт рождения, выдает медучреждение, которое проводило осмотр матери и ребенка. В случае, если учреждение здравоохранения не проводило такой осмотр, такой документ выдает медицинская консультационная комиссия.

Здесь стоит подробнее остановиться на работе медицинской консультационной комиссии. Она рассматривает вопрос о подтверждении факта рождения ребенка по письменному заявлению женщины, родившей ребенка, или ее мужа, родственников, других лиц, представителя службы по делам детей.

Заявитель не позднее одной недели с предполагаемого дня рождения ребенка вне учреждения здравоохранения, факт рождения которого требует подтверждения, подает комиссии следующие документы:

письменное заявление (в произвольной форме);

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

а также, при наличии:

обменную карту родильного дома, родильного отделения больницы или выписку из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного по форме согласно №113/о или 027/о, утвержденной МЗ;

результаты анализов, УЗИ, проведенных во время беременности женщины, родившей ребенка вне учреждения здравоохранения;

копию карточки вызова медицинской скорой помощи по форме №109/о, утвержденной МЗ;

справку о генетическом родстве между женщиной, которая родила ребенка вне учреждения здравоохранения, и ребенком;

медицинскую справку врачебно-консультативной комиссии лечебно-профи­лактического учреждения об осмотре ребенка, родившегося вне учреждения здравоохранения, согласно приложению 1 и медицинскую справку врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения об осмотре женщины для подтверждения факта рождения ребенка согласно приложению 2;

другие документы, подтверждающие оказание медицинской помощи женщине в связи с родами.

После подтверждения факта рождения ребенка учреждение здравоохранения, под наблюдением которого находится ребенок, выдает на основании заключения комиссии заявителю медицинскую справку о пребывании ребенка под надзором лечебного учреждения по форме №103—1/о, утвержденной Минздравом, которая является основанием для проведения государственной регистрации рождения ребенка в органах государственной регистрации актов гражданского состояния".